人有八个“养生窝”：按腋窝宽胸宁神、揉腰窝调经活血

人体上有许多凹陷的部位，这里往往隐藏着大量对身体有益的穴位，因此被人们俗称为“养生窝”，通过适度按摩这些部位，可刺激穴位，疏通经络，调和气血，缓解疲劳，以达到养生保健的目的。

1.按眼窝，安神缓头痛。眼窝处有晴明、攒竹、四白、承泣、丝竹空等诸多穴位，通过按摩可减低眼压，缓解眼部疲劳，提高眼部机能，对近视眼、老花眼及用眼过度等引起的目赤昏花、视物不明有明显改善作用。按摩这些穴位还能镇静安神、改善头痛，也可延缓眼周皮肤衰老，预防皱纹出现。轻闭双目，用食指与中指指腹分别顺时针与逆时针缓慢旋转按摩眼皮5~10次，也可在相应穴位处轻按压约1分钟，安神止痛的效果更佳。

2.按颈窝，缓解咽部不适。颈窝位于喉结下方、胸骨上凹陷处。这里是天突穴所在，为任脉穴位，位于颈结喉下四寸，胸骨上窝正中，具有宽膈和胃、降逆调气的作用。刺激颈窝可改善咽喉不适、咳嗽气喘、恶心呃逆等症状。可用拇指或食指按压颈窝，并向内下方缓慢均匀用力，或画圈按揉，同时作吞咽动作，约一分钟左右，自觉局部酸重感及憋闷感为止。

3.揉腋窝，宽胸宁神。腋窝，俗称“胳肢窝”，其顶端动脉搏动处为极泉穴。针灸或按摩该穴，有宽胸宁神的功效，对防治循环系统及神经系统疾病有益，如冠心病、心绞痛、肋间神经痛等。将四指并拢置于腋窝下，顺时针和逆时针按摩，每10圈交换一次，共按摩100~200次；也可按压，用左手按右腋窝，右手按左腋窝，用拇指指肚按极泉穴，反复揉压直至出现酸、麻、热的感觉，一般需要3~5分钟。

4.拍打肘窝，清热通络。肘窝位于肘关节前面，是手少阴心经、手厥阴心包经、手太阴肺经的通行之所，分布着曲池、曲泽、尺泽等穴位。当血液中代谢产物过多时，血液黏稠度增加，经脉气血易滞留在肘关节，经络不通，引起心火肺热亢盛，会出现咽喉肿痛、咳嗽痰黄、心烦失眠等证。按摩肘窝的穴位可疏通经络气血，清热祛湿，安神利咽。将四指并拢，力度由轻到重，再由重到轻地连续拍打左右两边数次，拍打时要注意节奏。也可轻轻按揉局部穴位，以感觉肘部微微发热、酸胀为宜。

5.捋按腰窝调气血。腰窝就是腰部脊柱左右凹陷处，两侧分布夹脊穴和背俞穴。夹脊穴属于经外奇穴，背俞穴属于足太阳膀胱经穴，是脏腑之气输注之处，受到历代养生按摩的推崇。常按摩腰窝可协调经络气血，调和脏腑。按摩腰窝以沿着脊柱走向从上至下捋按为宜。

6.搓擦腘窝，缓解腰背痛。腘窝就是双侧膝盖后方的凹陷处，为十二正经中肝经、肾经、膀胱经经脉循行区域，腘窝正中穴位为委中穴。中医针灸推拿中讲究“腰背委中求”，意思是治疗腰背酸痛、下肢关节伸屈不利，委中是要穴。委中穴两旁还有委阳、阴谷、浮郄等穴位，均为治疗腰背酸疼的穴位。把手掌搓热，来回搓擦两侧腘窝，间断按压穴位，也是以局部发热、酸胀为宜，不但可缓解腰背下肢关节疼痛，屈伸不利，还可加强人体的护卫作用，增强免疫力。

7.推搓脚窝精力旺。《黄帝内经》中说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”脚窝里藏着人体保健要穴——涌泉穴，位于足底部，蜷足时足前部凹陷处。本穴为肾经经脉的第一穴，在人体养生、防病、治病、保健等均有重要作用。用按摩手法推搓、拍打涌泉穴，可使人精力旺盛，体质增强，防病能力增强。

除了以上7个养生窝，人体还有一个关键的窝——脐窝，位于腹部正中央凹陷处，为神阙穴所在。《医学源始》中说：“人之始生，生于脐与命门，故为十二经脉始生，五脏六腑之形成故也。”故脐与人体十二经脉、五脏六腑、四肢百骸、皮毛骨肉有着密切的生理、病理联系。虽有保健作用，但此处和诸经百脉相通，内连五脏六腑、脑及胞宫，建议在医生指导下进行保健操作。

需要注意的是，按摩养生窝力度不可过强，久病身体虚弱的人最好不要过重拍打刺激，皮肤有损伤或腹部有急性炎症、恶性肿瘤的人慎用或忌用。也可配合药物局部敷贴，如菊花水煎液温敷眼窝，以缓解眼部不适。▲