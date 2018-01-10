盘点你身边的健康谣言 真相在这里！

“PM2.5堵死肺泡”、“塑料大米”、“棉花肉松饼”、“一滴血测癌”……2017年，这些在网页、朋友圈、微信群等随处可见的健康谣言，虽然漏洞百出，但仍然搅得大家“心慌慌”。

健康生活，科普先行！小编特别筛选出最具迷惑性的健康谣言，一一进行证伪。谣言止于智者，人民健康给大家想要的“真相”！

【谣言NO.1】PM2.5三年堵死三分之一个肺

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★★★

危害指数：★★★★★

2017年初，一段150秒的雾霾侵入人体全过程视频在网上流传，看得人惊心动魄。视频中说，雾霾是一级致癌物。人有3亿个肺泡，80个PM2.5微粒就可以堵死一个肺泡，当我们生活的环境中PM2.5达到1155微克/立方米的时候，一年就可堵死3000万个肺泡，3年堵死三分之一个肺。

【真相】尚无PM2.5致病的准确数据

中日医院呼吸与危重症医学科二部副主任医师万钧表示，PM2.5浓度增加可以导致呼吸系统疾病死亡率上升，这是不争的事实，但是，“80个PM2.5微粒堵死一个肺泡”的“精确”计量，目前国内国外都没有明确的医学文献支持。

“雾霾颗粒对于人体的伤害并不是机械性地‘堵死’肺泡，而是黏附于肺泡及小气道表面，进而诱发炎症，最终影响气体交换或继发其他病变。”万钧称，现在已经肯定的是，PM2.5浓度越高，对人体的危害越大，但由于这涉及长期的、大规模人群实验，具体的量值和对人体的伤害程度，还没有准确数据。

点评：谣言传播往往比雾霾更悬乎，利用人们的恐慌心理来捞一笔，实在缺乏社会公德。小编郑重呼吁，请不要用未经科学证实的谣言来传播恐慌。