年纪大发现肺部有小结节 怎么办?

肺癌已成为全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。2017年最新统计显示，新发肺癌人数达到80万，是我国名副其实的“第一癌症”！而年龄越大，患肺癌的比率就越高，所以老人家更加要重视肺癌的早发现。问题是，一旦体检发现肺部有小结节怎么办？

肺癌死亡率高多因发现太晚

广州医科大学附属第一医院何建行院长指出，由于肺癌早期无任何临床症状，很多患者都是因有症状后才就诊，临床确诊时，已是局部中晚期，失去了最佳治疗时机，这是我国肺癌死亡率居高不下的重要原因。

广州医科大学附属第一医院放射科关玉宝主任介绍，在肺癌的筛查方面，最多人选择的检查项目是胸片，但事实上，胸片不适于早期肺癌的筛查，而低剂量螺旋 CT （ LDCT ）筛查更有助于肺癌的早发现、早诊断、可有效降低肺癌的死亡率，是国际上通用的筛查早期肺癌的金标准。

肺部发现小结节不必过分担忧

关玉宝指出，一旦发现肺部小结节，应积极找放射科、胸外科等专科医生明确诊断，医生会根据患者的具体情况应用其他的检查手段，如胸部CT定期随访、纤维支气管镜、CT定位下穿刺、痰细胞检查等进一步明确诊断。

有些人体检一发现肺部有小结节会非常担忧，关玉宝表示这没有必要，只需听从医生的建议进行随访观察，判断出肺部小结节的发展趋势再综合个人情况进行应对。“大部分小结节是良性的，无需有思想压力，即使发展成早期肺癌，也有很多方法应对。”

他具体解释，肺小结节直径小于4毫米的孤立肺小结节一般很少是恶性的，只要每年复查一次低剂量螺旋CT即可。直径介于4~10毫米的肺小结节需仔细鉴别，每半年随访一次低剂量螺旋CT,看是否有变化。如果在随访过程中发现异常，应进行小病灶高分辨、病灶薄层加三维重建CT扫描。直径大于10毫米的肺结节，基本可以通过CT、气管镜等检查明确诊断。