体检查出肺部磨玻璃样结节，就是患了肺癌吗？

据国家肿瘤质控中心发布的《2019全国癌症报告》，肺癌居我国恶性肿瘤死亡第一位。肺癌的筛查、早诊、早治是提高生存率的关键办法，多了解才能消除恐慌、更好预防。

肺癌筛查方法：

1、国内外通行的“金标准”——低剂量螺旋CT，由此筛查出的肺癌，90%以上都属于早期，通过微创治疗即可治愈。

2、其他方法，如通过痰细胞学检查、胸片、肿瘤标志物检查等筛查出的中晚期肺癌，需结合病理检测、基因检测、特殊抗体检测来评估分期，选择合适的治疗方法。

随着大家对肺癌筛查的重视，越来越多人增加了低剂量螺旋CT的检测。有很多体检者肺部发现有单发或多发的磨玻璃样结节，即高分辨率CT影像上显示为密度增加、局灶云雾状阴影，阴影内可显示血管纹理和气管，但这不一定是肺癌。

磨玻璃样结节的出现原因有多种，如良性病变、局部肺部渗血以及炎症的影响，包括新冠肺炎和增生性的病变，都会表现出磨玻璃样结节。另外还有一种非典型增生，肺腺癌的癌前病变也可以表现为磨玻璃样结节。

假如磨玻璃样结节的密度较高，有可能是早期的肺癌，例如原位腺癌、微浸润腺癌，但不一定需要化疗和放疗，尤其是中老年患者，只有病灶较大的混合性磨玻璃样结节，或合并淋巴结转移时才需要化疗。

预防和治疗肺癌，要忌烟忌酒、避免熬夜，增强自身免疫力。在发现肺部出现磨玻璃样结节时要区别对待，接受正规的诊断，做出客观评估。

受访专家：中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任医师高树庚