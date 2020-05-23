支修益：癌症早筛重点在“早期发现早期癌症”

人民网北京5月23日电 （记者孙博洋）2020年5月23日晚，中国抗癌协会科普部部长，中国控制吸烟协会副会长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，支修益指出，要运用新的方法手段把“早期发现癌症”变为“早期发现早期癌症”，让患者在最佳时间接受治疗。

在谈到运用高新科学技术手段应对癌症早诊早治问题时，支修益表示，以往传统的筛查方法，无论是腹部超声还是胸部胸透及肺部胸片，都不能够做到早期发现早期癌症，只是早期发现了癌症，这些早期发现的癌症更多的都处于临床中晚期，患者失去了治疗的最佳时间。“近20年来，我们开始用新的技术手段和新方法进行癌症筛查，把以前六个字的‘早期发现癌症’升级为‘早期发现早期癌症’八个字。”他说。

支修益表示，随着近年来发病率不断提高，又伴随着高死亡率，让肺癌成为目前我们国家癌症防控工作的重中之重。

在谈到此次新冠病毒疫情对肺癌筛查诊疗的影响时，支修益表示，通过各个国家的抗疫和肺癌筛查经验证明，只有胸部CT可以早期发现早期肺癌，胸部CT检查可以发现更多的肺部小结节。此次新冠疫情期间，由于防控的需要，很多病人去医院看其他疾病也都要经过胸部CT的排查，这使得全球各国和我国各地医院胸部CT的检查量暴涨了十几倍二十几倍甚至更多，客观的推动了胸部CT筛查排查的覆盖。

“这次新型冠状肺炎疫情期间，包括后新冠时代，更多的胸部CT的临床应用，将会使更多的肺部小结节走进了我们的视野，走进我们的胸外科，这期间也不乏发现有一些早期肺癌的患者。所以有些地区有些医院就是通过这次新冠肺炎胸部CT的筛查和排查，确实发现了一些早期肺癌患者，使这些早期发现的早期肺癌得到了及时治疗。”支修益介绍说。

在谈到高新科技在肺癌筛查和治疗方面的应用时，支修益表示，以前影像科医生诊断肺结节阴影或肺部小结节全靠肉眼看影像来检查，靠临床经验来诊断，但是如果遇到成百上千名患者的影像集中来临的时候，仅靠医生的临床经验难免会有遗漏一些肺部小结节，另外，目前放射影像科医生的数量，远远不能满足临床的需求，特别是县域医院和边远地区基层医院影像科，他们对肺部的读片能力、肺部小结节鉴别诊断能力同北上广和省会城市医院相比，还有相当一定的差别。

“现在随着人工智能技术的应用、远程会诊平台的搭建，使更多的AI大数据应用于临床。在肺癌筛查及胸部CT排查新冠肺炎的工作中，可以运用人工智能技术，把我国一线城市甚至国外的影像大数据导入进来，运用人工智能和远程会诊技术，提升基层和偏远地区医院临床医生的诊断能力，发现更多的早期肺癌病例。”支修益表示。

支修益表示，我国在肺癌的早诊筛查、早期肺癌的微创外科手术以及晚期肺癌癌症药物治疗的更新换代，特别是分子靶向治疗和免疫治疗方面同国际上的差距越来越小。但我国各地医疗诊疗水平发展不均衡的国情，还有很多欠发达地区和贫困地区，这就需要我们通过线上访谈和网络培训，把更新更好的肺癌诊疗技术推广应用到基层医院，把更多更新更好的药物推广应用到边远欠发达地区，让更多基层地区的百姓和肺癌患者共享我国医药发展的新成果。

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