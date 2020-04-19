不吸烟的女性为何也会患肺癌？

在大家的印象中，男性更容易得肺癌的观点深入人心。然而，近年来研究发现，国内女性肺癌发病率与男性持平甚至在某些地区超过男性。那么，你对女性肺癌又知道多少呢？

什么原因导致了女性肺癌？第一点就是被动吸烟，我们都知道，二手烟危害巨大，暴露在烟雾环境中极大危害女性健康，有证据表明家中有吸烟男性的女性群体比其他女性得肺癌的几率更高。其次是空气污染，室外大气污染会增加肺癌发病率，对女性而言，室内的厨房油烟更是加剧了危险，每日厨房油烟接触时间越长，肺癌发生危险性越高。除此之外，肺部疾病，如肺结核、慢性支气管炎、哮喘、肺部感染等，与肺癌的关系较为密切，所以一定要注意养肺，肺部疾患要及早治疗。肿瘤家族史也是一个方面，资料显示，女性肺癌具有家族聚集性，这需要大家多加注意，常规体检，及时预防。

从中医角度来讲，什么样的女性更需要注意防范？答案是脾肺气虚。因为脾肺气虚之人，脾无力摄纳气、血、津液，肺无力通调水道、助力行血，导致气滞、痰浊、血瘀结于肺部，淤结不通而成癌肿。肺脾气虚的症状主要有气短、胸闷、咳嗽咳痰、舌淡、苔腻，如果日常生活出现这些症状，需要多加注意，防范于未然。