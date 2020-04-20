直播预告：肺部小结节外科处理策略

肺癌已成为目前世界上发病率和死亡率最高的恶性肿瘤，早期肺癌与肺部小结节有着密切的联系，随着大众健康意识的提升，体检普及率的不断提高，越来越多的人会关注肺部“阴影”或“结节”。通过CT可以分辨结节性质吗？外科手术是唯一的解决手段吗？

2020年4月22日（周三）15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端将邀请上海市医学会胸外科分会主任委员、中华医学会胸心血管外科分会肺癌学组组长、同济大学附属上海市肺科医院胸外科首席专家姜格宁进行视频访谈，在线科普“肺部小结节外科处理策略”。

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

专家介绍

姜格宁，上海市医学会胸外科分会主任委员、中华医学会胸心血管外科分会肺癌学组组长、同济大学附属上海市肺科医院胸外科首席专家，教授，同济大学外科学博士生导师、硕士生导师，苏州大学外科学硕士生导师，同济大学医学院外科学系副主任，卫生部有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，上海市医学领军人才、上海市领军人才。长期从事于胸外科的临床、科研及教学工作，尤其在肺移植、肺部肿瘤、疑难气管外科、纵隔肿瘤以及胸腔镜微创治疗等方面做出杰出贡献。

任卫生部内镜专业技术考评委员会心胸外科专家委员会副主席、卫生部临床路径技术审核专家委员会专家、中华医学会胸心血管外科学会常委、中华医学会器官移植学会委员、中华医学会胸心血管外科学会肺癌学组副组长、中国医师协会胸外科分会常委兼胸腔镜学会及肺癌学会副主任、上海市医学会胸外科分会主任委员、上海市器官移植学会委员。

擅长疾病

长期从事于胸外科的临床、科研及教学工作，尤其在肺移植、肺部肿瘤、疑难气管外科、纵隔肿瘤以及胸腔镜微创治疗等方面做出杰出贡献。

肺结节的概念是什么？

肺结节通常是指影像学检查（X线或CT）中发现的直径≤3cm的类圆形或不规则形病灶。而直径≤2cm的类圆形病灶又称为肺部小结节，根据结节的密度分为三类：纯磨玻璃结节，混合磨玻璃结节，实性结节。在肺部小结节中，60%-70%为良性结节（炎症、局部出血、结核、纤维化等），30%-40%的为恶性结节，所以发现肺部小结节并不意味着肺癌。

即使体检发现是肺部小结节是恶性的，也不用过于惊慌。因为恶性小结节往往是癌变的早期，是可以完全治愈的。根据相关数据显示，早期发现肺癌并进行治疗，可以使患病死亡率降低20%。且结节越小，治疗的手段越多，治疗的效果也越好。

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