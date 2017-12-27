冬季更要在家“氧”生

寒冷的冬季，多数老人选择门窗紧闭，把寒冷关在窗外的同时，也把污染的空气关在了屋内。

据测定，在一个10平方米的房间里，如果门窗紧闭，让3个人同时在室内看书，3个小时后，会使房间内温度上升1.8℃、二氧化碳增加3倍、细菌量增加2倍、氨浓度增加2倍、灰尘数量增加近9倍，还有20余种其他物质。老人长时间吸入这样的空气，轻则会出现头痛、眩晕、精神萎靡不振、睡眠质量差等症状，重则会诱发或加重冠心病、慢性支气管炎、慢阻肺等心肺疾病，对健康十分不利。冬季漫长，如何能够在家“氧”生呢？

开窗通风，空气新鲜“氧”分足。室内天气晴朗时开窗通风，让室内室外的空气流通起来，让室外的含氧空气流入到室内，这是增加室内空气含氧量最好、最有效的办法。通过通风换气，一方面把有害的、被污染的空气及各种致病因子排出室外，另一方面从室外获得更多的氧气、负离子等有益物质，改善人体免疫系统、呼吸系统以及中枢神经系统的功能，调节大脑皮层的兴奋度。

建议老年人每天开窗2次。其中，上午9~11点以及下午2~4点，这两个时间段的车辆较少，空气污染物也少。每次开窗20分钟左右，把房间里两个距离最远的、对着的窗子打开，保证屋里的空气转换。

养点花草，人工制氧。绿色植物通过光合作用制造有机物时, 从外界吸收了二氧化碳，释放氧气。培育点绿植也是“氧”生的好办法。长得越快的植物，光合作用能力强，释放氧气最多，建议多养速生的、叶片宽厚的花草，比如叶片宽大肥厚的君子兰，有很多的气孔和绒毛，光合作用时释放的氧气远高于其他植物。且君子兰喜欢半阳半阴的生长环境，只要一点微弱的光就能进行光合作用，非常适合日照时长相对较短的冬季。仙人掌是夜间吸收二氧化碳释放氧气，可以晚上把仙人掌摆在卧室床头，提高卧室氧气含量。

勤打扫，减少空气中的污染物。大量研究证实，室内空气中污染物的浓度有时高于室外，甚至达到室外的2~5倍。这很大一部分是由室内的灰尘引起的。建议打扫卫生时采取湿式清扫，注意清扫床下、书报堆、桌椅下、衣柜深处等容易积累灰尘的地方，棉被、床褥、地毯、鞋帽、棉絮等要经常晾晒。清扫晾晒时，不要在居室内拍打被褥、沙发、毛毯等，拆洗棉被、羽绒服时最好戴上口罩，以防吸入含有尘螨的灰尘。另外，老人房间里不建议铺地毯。

别蒙头睡觉，以免大脑缺氧。因为怕冷，很多老人喜欢蒙头睡觉。人在睡眠时，会吸入氧气，呼出二氧化碳。蒙头睡觉，随着棉被中二氧化碳浓度升高，氧气浓度不断下降，长期吸进这种空气，容易导致胸闷、头晕。头部是人体阳经会聚的地方，其实最不怕冻，所以天气再冷，睡觉时也要把头露在外面，保持头部的清凉，同时保持通畅的呼吸，减少二氧化碳对人体的不良影响。

室内养生操，给大脑送氧气。1.做深呼吸。深呼吸可以减慢心跳的速度，减少神经张力，降低血压。每天做10～15的深呼吸练习。 2.伸展运动。可以帮助把氧气输送到大脑。双手和膝盖着地，然后慢慢地、用劲地把背弯成弓形。保持这种姿势10秒钟，然后慢慢地放松,重复做。（中国北方老年病学会理事 朱丽俐）