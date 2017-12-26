午休，出去走走！上班族午休的10个好处

上班族忙碌时，往往没有午休时间，在办公桌上解决午饭后就直接投入工作。其实，中午小憩一刻或出去走走，不但有利于下午的工作，还对身体有很多好处。英国《每日邮报》近日载文，总结出研究证实的“上班族午休的10个好处”，并告诉大家如何午休。

1.提高注意力。美国伊利诺伊大学研究发现，长时间受到来自电脑、手机等的同一感官刺激，会使大脑习惯所看到的东西，容易错过重要细节。中午短暂地休息一会，就可使注意力显著提高，下午任务完成得更好。

2.保护视力。长时间盯着屏幕会让眨眼次数减少，眼睛缺乏润滑，导致干眼症。日本研究人员发现，与每天看屏幕5小时的工人相比，看屏幕至少7小时的工人眼睛润滑度低50%。

3.改善睡眠。多项研究证实，屏幕的蓝光会减少人体褪黑激素的分泌，影响睡眠。一项涉及300名参试者的研究发现，每天午休15分钟可以减少暴露在蓝光中的时间，提升睡眠质量。

4.降低关节炎发病率。利用午休时间活动活动身体，可降低罹患关节炎、慢性背痛和颈椎疼痛的风险。

5.缓解腹胀。饭前或饭后适当散步，能使肠道有益菌增加，促进胃肠蠕动，帮助消化，避免胀气、腹痛。

6.防止胃痉挛。瑞典一项研究发现，利用午休时间仔细品尝食物，细嚼慢咽，可显著改善胃痉挛。

7.预防心脏病。英国心脏基金会表示，午休时间散散步可减少糖尿病、心脏病和一些癌症等20种慢性疾病发病风险。英国华威大学研究人员也发现，邮递员比办公室白领罹患心脏病的风险低30%。

8.让身体更苗条。美国科罗拉多大学研究发现，与工作期间穿插5分钟午休的工人相比，在办公桌上吃饭的工人饥饿感更强、吃得更多，平均腰围粗3厘米。

9.改善情绪。英国心脏基金会研究发现，定时午休可以使员工患抑郁症的风险降低30%。《英国精神病学杂志》刊登的研究也表明，常晒太阳、出门走走可降低抑郁症和焦虑症发病风险。

10.增加维生素D。皮肤接触阳光会提高体内维生素D水平。它能促进人体吸收钙质，有益骨骼健康。英格兰公共卫生署表示，因为很多人每天户外活动不足15分钟，英国越来越多的人缺乏维生素D，骨质疏松症的风险也增加了。（陈 希 编译）