创新战略持续发力 康弘药业荣获十大“卓越战略型董事会”奖

历时近半年的筛选、评估，“2017中国上市公司卓越董事会”评选12月16日在深圳隆重揭晓，康弘药业从3300多家上市公司中脱颖而出，成功入选“ 2017年中国上市公司十大战略型卓越董事会”，康弘药业常务副总裁柯潇受邀并出席了本次会议。

（右三）康弘药业常务副总裁柯潇

据了解，”中国上市公司卓越董事会评选”由《21世纪经济报道》于2008年发起并主办，并邀请专家学者、资深财经记者、机构投资者进行实地调研，经过对企业董事会价值有关的指标数据进行模型研究、客观评价后，最终确定获选名单。

其中，入选战略型“卓越董事会”的上市公司，均具有“引领产业发展，具备国际竞争的潜力，可能成长为国际级的产业领军企业。”的特点。

康弘药业此次入选，亦是凭借公司在药品研发、销售领域的积累，以及康柏西普等创新型药品所取得重大成功。更重要的是，也是对公司董事长柯尊洪领导的董事会团队，在过去二十余年时间里“创新驱动”战略的肯定。

“专家”董事会

作为上市公司战略的制定者、价值的发现者和效率的监督者，上市公司董事会扮演着股东和管理层的核心枢纽的角色。

今年5月，21世纪报系第十届“卓越董事会”系列正式启动。同时，此次评选采用VOD董事会价值评估的定量模型研究系统，从资本回报、战略管理水平、董事会治理、市值管理、社会责任五大指标体系，对78项与企业董事会价值有关的指标数据进行模型研究和客观评价。

此次评选旨在打造企业董事会法人治理下的坐标体系，探索董事会运作效率与结构，推动中国企业董事会自身建设和可持续发展。

经过上述一系列评选环节，最终康弘药业从100家入围上市公司中脱颖而出，一举斩获 “2017年战略型上市公司卓越董事会”奖项。

据了解，就在12月13日，康弘药业还凭借“抑制血管新生的融合蛋白质及其用途”项目，由国家知识产权局颁发的中国专利金奖。

自1994年康弘药业建立之初，怀揣“要做中国人自己的药”想法的柯尊洪，便为公司树立了“创新是立业之基、生存之本、发展之路”的定位，并迅速取得成功。

这也坚定了以创新为公司发展驱动力的战略，并取得了傲人成绩。

其中典型当属康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐），该产品一经推出，便迫使进口药雷珠单抗大幅降价，大幅减轻了患者的就医成本。如今，康柏西普正在美国进行III 期临床试验，未来公司亦有望凭此成长为世界医药领域的领军企业。

康弘药业总裁郝晓锋曾表示，康弘药业将眼科、中枢神经、肿瘤等作为核心创新领域，公司现已获得发明专利200余项，上市了11个独家创新产品。

这与公司董事会战略布局、科学治理关系密切。康弘药业现任董事会成员多为“科班出身”，柯尊洪董事长出身于川大华西医学院，高级工程师，执业药师，具备中国重要协会副会长、委员的任职经历。公司总裁郝晓锋亦从事医药行业20余年，曾长期负责康弘药业研发工作。

康弘药业的创新战略，背后正是这样一群“内行人”提供智力、策略支持。

咬定创新不放松

得益于康柏西普的巨大成功，康弘药业近年来经营能力持续稳健。未来，随着康柏西普进入国际市场，公司也将获得新的增长点。

目前，全球wAMD患者约为2300万人，其中国内约为300万人，治疗药物主要为雷珠单抗、阿柏西普、康柏西普。

相比于上述前两个竞品，康柏西普具备明显优势。以雷珠单抗为例，年注射次数为12次，而康柏西普则为6次，单眼年费用不足雷珠单抗的1/3。一旦通过FDA三期临床试验，该产品也将进入国际市场，其市场潜力不言而喻。

研发成功固然收获巨大，但是同时也兼具了高投入、高风险等特点，耗时十年、投资数亿元不一定就会获得相应的回报，某种新药研发的成功甚至还夹杂了一部分运气的成分。

不过，在柯尊洪看来，推动药品研发仍将是康弘长期坚持的战略。

“新药的不良反应发生率是千分之一，算是比较低的比例，但是如果是100万人使用，就会发现到处都是不良反应。所以产品上市后，并不意味着研究工作的结束，还需要对产品进行长期、持续的跟踪研究”，柯尊洪曾表示。

“专业的事情，交给专业的人”，康弘药业便是如此，经营班子几乎清一色都是业内专家。正因于此，公司才会长期保持高额的研发投入，这本身便是对追求产品品质的一种表现。

就在12月8日的“投资者服务西部行”走进上市公司活动中，他还曾透露，康弘药业会把眼科作为长期战略发展方向，目前正在考虑二代产品及眼科其他适应症的研究，同时公司发展的重点是中枢神经和肿瘤领域。

需要指出的是，如今国内药品研发正迎来新的发展契机。

10月9日，中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》指出，鼓励新药和创新医疗器械研发，对符合相关标准的新药和创新医疗器械，给予优先审评审批。

另一方面，经过数十年的发展，国内医药企业已经具备了一定的技术、资金积累，这为药企创新提供了基础条件。

可以预见的是，随着前述扶持政策的落地，创新必将成为未来国内药企的突围之路。届时，已取得一定成果的药企，先发优势也将逐步显现。

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