2020西普会：羚锐制药荣获多项行业荣誉

8月13-17日，以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的2020西普会在海南博鳌召开，羚锐制药董事长兼总经理熊伟、羚锐医药董事长兼总经理武惠斌等应邀参加活动。

8月14日晚，西普金奖颁礼举行，揭晓健康行业年度大奖——“2020健康中国品牌榜”，羚锐制药再度入围外用镇痛药药品榜，荣获西普金奖殊荣。

西普会“健康中国品牌榜”是健康产业极具分量的大奖。该奖由中康研究院自2008年发起，至今已成功举办十三届，旨在通过表彰消费者口碑好的医药健康产品，推动医药健康产业良性发展。西普会，全称中国健康产业（国际）生态大会，是目前中国健康产业规格和规模较大、影响较广的前瞻性产业会议。

8月15日晚，“逐日·使命——致敬担当者”大型表彰活动中，羚锐制药荣获西普会“心怀大爱 战疫担当”荣誉称号。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，羚锐制药毅然承担起企业的社会责任，秉承“诚信立业，造福人类”的理念，快速响应、积极作为，捐款捐药，以实际行动为抗击疫情贡献力量。