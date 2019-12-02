2019版国家医保目录中27款续约药品降幅为26.4%

日前，据国家医疗保障局在官网发布的“国家医保局人力资源社会保障部关于将2019年谈判药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围的通知”（以下简称“通知”）显示，根据2019年国家医保药品目录调整工作安排，国家医保局会同人力资源社会保障部组织专家按程序开展了2019年国家医保药品目录准入谈判，共97个药品谈判成功并确定了支付标准，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称目录）乙类范围。

据康弘药业相关负责人介绍，在通知公布的“97 种谈判成功药品名单”中，康弘药业旗下产品康柏西普眼用注射液成为续约成功的27款药品之一。根据国家医保局发布的资料显示，续约的27款药品降幅为26.4%。此次康柏西普眼用注射液的医保标准为4160元（0.2ml/支），协议有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。