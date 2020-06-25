守卫心理健康——康弘药业携手全球专家 推动中国方案世界共享

6月21日，由《医师报》社主办、康弘药业支持的“中国方案 世界共享”新冠疫情心理援助中国方案线上云沙龙顺利召开。本次会议邀请了15位来自中国及美国，加拿大院士及专家共聚一堂，围绕“全球抗疫 共克时艰”新冠疫情防控及救治国际交流、“中国方案 世界共享”新冠疫情与心理援助中国方案、以及“因地制宜 精准干预”区域新冠防控及公共卫生体系心理建设3大主题，分析了当前国际国内疫情态势，也分享了各国疫情防控及救治经验，并就目前国际社会高度关注的疫情之下心理健康问题研讨、分享了“中国方案”。

活动通过《医师报》《腾讯》《新浪》等6大平台同步直播，吸引了超过139万人次在线观看、交流，积极推动了各国专家就相关问题的深入交流合作，受到广泛好评。

凝聚多方智慧 支持全球抗疫

疫情无国界，它是全人类共同的敌人。世界各国命运与共，任何国家难以独善其身，全球联手刻不容缓！诚如联合国秘书长古特雷斯所说：“国家应团结起来，人民应团结起来。”

“作为世界疫情的暴风眼，美国疫情防控形势仍然严峻，感染病例数达230万，其中死亡病例12万多。”来自美国UCLA医学教授、人类营养中心主任李兆萍表示，特别要感谢国内的同行和专家在早期发现疫情后，迅速将相关的研究分享在国际医学杂志上，并及时总结宝贵的中国抗疫经验与国际同行进行了大量的线上交流，中国方案给美国医疗带来了诸多改善，只有国际合作，才能最终战胜疫情。

加拿大及英国皇家内科学院院士、胸肺科学院院士关玉莲对此非常认同。她说，中国在第一时间将疫情信息通报世界卫生组织，为世界各国的防疫抗疫工作提供了很多学习的机会，争取了战胜疫情的时间。如果每一个人、每一个国家都出一点力，帮助周边的人和国家，最终一定能携手渡过难关。而加拿大的防控救治体系在疫情之下，也获得了进一步完善，发挥了积极、科学的作用。

面对武汉疫情早期的突发和沉重，中国果断采取了最全面、最严格、最彻底的防控治疗措施，经过艰苦卓绝的努力，用1个多月的时间初步控制了疫情蔓延的势头，用2个月左右的时间将本土每日新增的病例控制到个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。

回忆起奋战一线的80多天经历，首都医科大学北京中医医院院长，中国中西医结合学会急救专业委员委员，中央指导组专家、国家中医医疗救治专家组副组长刘清泉高度评价了中国的艰辛抗疫之路.他说，正是科学有效的疫情防控管理措施、加上中西医结合的有力救治方法，才能最大限度地、及时、有效地缓解武汉疫情的蔓延态势。

刘清泉院长表示，中国救治方案坚持“中西并重、中西结合”体系，中医作为中华民族的国粹，在早期预防、轻症治愈和普通型转危重症的阻断性治疗方面，起到了举足轻重的关键作用。

推动新冠疫情导致的心理健康危机防范必不可少

前不久，联合国秘书长古特雷斯今天发布“新冠疫情与精神健康”政策简报表示，“新冠疫情不仅攻击我们的身体，还增加了心灵上的痛苦”，并强调各国必须将其作为重要事项，迅速加以应对。

为贯彻落实中央领导同志指示精神，进一步加强重点人群心理疏导和心理干预，国家也印发《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》、《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疫情心理危机干预指导原则的通知》、《新冠肺炎疫情心理疏导工作方案》等文件，突显国家对公共精神卫生体系建设的高度关注。

“从1月底开启的国务院联防联控机制的心理救治项目，到5月份国务院联防联控机制组织专家在武汉开展的新冠肺炎患者康复和心理疏导工作，非常及时、有效地跟进了疫情冲击下各类人群的心理创伤和应激障碍。”中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林，作为世界卫生组织新冠肺炎防治专家组成员，非常专业、清晰地看到了疫情带来的经济、社会、心理诸多层面的次生灾害，而这些次生灾害进一步加剧了精神心理问题的高发生率。

中国援助意大利、浙大一附院呼吸与危重症学科周华教授，亲身体验了国外疫情防控工作的诸多不易，“相比之下，中国的心理援救工作更为及时、全面。”他表示，对于出现症状、心理焦虑的华人华侨，中国援意医疗队也进行了大量的网上接诊，其中主要是心理咨询和疏导。

“在中国疫情暴风中心武汉，自封城之后，精神心理问题的暴发也随之而来。”湖北省中医院副院长李晓东感慨，自3月5日开始，在仝小林院士的支持下，湖北省中医院首先开设了新冠肺炎的多学科康复门诊。在这里，大量心理创伤后应激障碍患者获得了有效治疗。

“突发疫情的特殊环境必然会给人带来极大的心理压力和负面影响。” 中华医学会精神医学分会主任委员李凌江教授强调，此时，我们更需要发挥团队优势，构架共同抗疫“心”防线，关注、关爱弱势群体，包括ICU患者及其家属、抗疫医务工作人员、轻度患者、被隔离或者发热人群、方舱医院医患等。

新冠疫情心理援助“中国方案”

2020年4月10日，武汉市新冠肺炎防控指挥部医疗救治与康复保障组发布的《武汉市新冠病毒无症状感染者中医药诊疗方案》中，康弘药业集团研制的“舒肝解郁胶囊”被纳入推荐药物。疫情中，武汉的每一条动态都让我们时刻牵挂，武汉的诊疗方案代表着“中国方案”成为全国乃至全球关注的焦点。

中华医学会心身医学分会主任委员吴爱勤教授在云沙龙上介绍了学会在新冠疫情期间迅速响应，发布了《新冠疫情期间公众应激心身疾病防护和干预》等若干方案，为我们在重大应激事件下心身防护干预提供了专业支撑。他还指出，在没有明确特效药物的情况下，作为第一个被CFDA批准用于治疗轻中度抑郁症的中成药新药舒肝解郁胶囊，对于临床上新冠肺炎患者常见的入睡困难、早醒、多梦、紧张不安等症状，具有非常显著的疗效。

武汉新冠肺炎防控指挥部医疗救治与康复保障组专家谢沛霖教授回忆了一例新冠肺炎无症状感染者，反复查了5次核算检测，均显示阴性，但总觉得心情烦躁乏闷，直到最后一次在社区检测核算，呈现了阳性。“当时，我们就定了中药方案，选用了舒肝解郁胶囊，最终患者获得了良好的救护。”

中医药作为中华文明瑰宝，在抗击新冠疫情中发挥了重要作用，据悉，舒肝解郁胶囊是传统医学在精神领域的一次重要询证医学探索， 作为国内首个完成系统评价的抗抑郁中药新药，经过十余年大量临床研究与应用的验证，广泛应用于临床精神、神经、心身、消化、中医、心内等领域，并得到了专业医师的信赖与患者的认可，被十余部权威指南共识收录与推荐，为数百万患者带来了美好生活。资料显示，近年来，舒肝解郁胶囊在抗抑郁中成药市场份额不断攀升，成为中药抗抑郁治疗的重要领导品牌。

据悉，为进一步缓解医护人员心理压力，减少心理疾病侵袭，康弘药业通过中国红十字基金会向湖北医护人员捐赠了舒肝解郁胶囊。

民族品牌勇于担当 持续助力后疫情时代

疫情爆发以来，中国企业展现了惊人的团结和责任感，无私地奉献着自己的力量，助力缓解国内医疗防护用品的燃眉之急。从各个方面支持着这一场疫情阻击战，康弘药业便是这其中之一。

“一手抓经营，一手抓责任。” 康弘药业总裁柯潇指出，康弘从生产、采购、运输、捐赠等各个方面支持着这场疫情阻击战，并发挥领域优势，积极拓展科学防疫新方式，在2月3日携手《医师报》社策划发起了”守护心灵 白衣战士关爱行动”，携手权威机构、权威专家通过开展科普讲座、心理疏导通道、抗疫网络课堂等方式，帮助缓解医护人员在疫情中产生的应激心理反应，活动覆盖医护人员41万人次，得到了医护人员的广泛认可和参与。

在疫情基本控制后，康弘药业又积极响应中央落实医护关爱长效机制和项目的建立的号召，携手中华社会救助基金会成立“朗视界 沐光明”医护关爱基金，助力疫情常态后对医护人员的关爱及专业培训活动中。

疫情进入“下半场”，康弘药业又积极探索常态化疫情防控措施，聚焦疫情后心理防御战，针对性的设计医护心理关爱常态项目，拟计划在全国多家医院开展”舒放医患 解码心灵”综合医院项目，关爱疫情后医护心理健康、心理问题疏导的同时，助力精神卫生事业发展，坚持和医护“战”在一起。

柯潇表示，在这特殊时期，为社会经济的平稳运行，人民生活恢复正常做出积极努力，共同打赢这场疫情防控的阻击战是企业应尽的社会责任。未来，康弘弘药业将继续践行企业“康健世人，弘济众生”的宗旨，将中国医药创新作为使命，持续以最大的努力回馈社会。