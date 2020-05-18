康弘药业携手中华社会救助基金会成立“朗视界 沐光明”医护关爱基金

4月18日，为了表达对参与抗疫的2000余名眼科医护人员的敬意，中国医师协会眼科医师分会举办了武汉记“疫”——不辱使命的光明使者线上会议，这场特殊时期的网络学术会议，吸引了全国逾5000名眼科医师参加，也吸引了众多媒体的关注。

会议中，康弘药业携手中华社会救助基金会启动了“朗视界 沐光明”医护关爱基金，该基金旨在推动对眼科医护人员的关爱行动，并携手专业学会助力加强我国眼科医护人员的专业能力建设，提高眼科医疗服务技能，推动中国眼科医学事业发展。

向医护人员致敬，落实医护关爱长效机制

“是社会责任的彰显，更是民之所向”

“在这场卷席全球的疫情中，我们看到包括中国眼科在内的中国医护力量向死而生，向灾难逆行的美丽身影，让我们收获了太多的感动。”谈及基金设立初衷，康弘药业副总裁殷劲群表示，医护人员不只是在疫情发生这样的危急时刻挺身而出，而是无时无刻不在守护着你我。“我们一直在思考，我们能做点什么？在这种大背景下，医护关爱基金应运而生。”

“在这场没有硝烟的战争中，一线医护人员面对的是生与死的考验，他们的英勇付出值得我们每一个人的尊重。”中华社会救助基金会秘书长胡广华表示，“朗视界 沐光明”医护关爱基金的设立，是为了向医护人员表达致敬和关爱，也是希望联合爱心企业、媒体和社会公众一起，共同关爱医护人员，传播正向的力量，构建和谐社会。

基金首笔捐赠定向支持湖北

“为众人抱薪者，必为人民所铭记”

发布会上，“朗视界 沐光明”医护关爱基金首笔20万元爱心款捐赠给湖北省医学会眼科学分会，学会主任委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院眼科主任张明昌和武汉大学人民医院陈长征代表学会接受捐赠。

“在这场防控疫情阻击战中，湖北省逾2000名眼科医护人员积极投身抗疫一线，用生命和汗水筑起疫情‘安全防线’。”张明昌代表湖北省医学会眼科学分会及湖北的所有眼科同道，对疫情中社会各界给予的关心、支持和帮助表示衷心的感谢！他表示，学会收到这笔定向捐助基金，将快速落实到湖北抗疫眼科医护的关爱保障和眼科事业发展中。同时他希望有更多的爱心企业，像康弘药业这样，不仅仅实现了民族药业的强大，更多地参与到关心关爱眼科医护人员行动中来。

处于疫情最严重地带，湖北省眼科抗疫医务工作者的感触更为深切。“大疫面前有大爱，这不是一句空话。”宋艳萍教授表示，“疫情期间，作为武汉眼科医生，我们深刻感受到了来自全国人民的无与伦比的爱。”

时隔两个月之久，宋艳萍仍记得自己接到的第一个捐赠电话，“是康弘药业给科室捐赠的防护衣，在应对突发疫情防护物资紧缺，大家连手术衣都穿上了却还是不够的情况下。”这个电话对于宋艳萍来说无异于雪中送炭，温暖了医护工作者们疲惫而紧绷的内心，也让宋艳萍铭记至今。

这样的暖心故事还有很多。“这些爱心企业虽不能在一线救治患者，但他们从未缺席抗疫。”宋艳萍提到，大疫之后，可能在我们的身上会留下瘢痕，但也感受到了更多的人性善良和温暖，这些善良和温暖足以溶解我们身上的瘢痕。

“做中国人自己的创新药”

肩负中国医药创新的使命，以最大的努力回馈社会

人民健康与国家繁荣昌盛紧密相连，医药企业的内涵与民族伟大复兴休戚相关，面对这次疫情大考，也暴露出公众对于临床特效药的需求和医药企业对产品的研发能力和速度不匹配的问题。国内对于新药研发的储备还远远不够，相信在此次疫情后，中国医药创新的重视度会进一步加强。

康弘药业集团副总裁殷劲群在发言中指出：“疫情对全球政治经济格局带来了深刻的影响，让我们看到一个国家拥有全产业链的重要性。医药产业事关国民健康的战略安全，国家的基本用药要掌握在自己手里！只有国家医疗力量的强大，才能保障中国人民的健康；中国医药产业的强大，才能保证药品供应的安全、稳定、可控。”