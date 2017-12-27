喝粥能养胃？4大养胃雷区要小心！5种养胃食物吃错伤身

编者按：俗话说“十人九胃”，很多人都是在不知不觉中患上胃病的。胃病在人群中发病率极高，近年来，还有年轻化趋势，尤其是上班族，他们的饮食、生活规律及健康意识差，久而久之，可能出现严重胃病。胃病原因有多种，症状表现也多样。胃病必须“三分治七分养”。针对这一问题，人民健康网打造《“健”识早知道》专栏，本期将为您梳理一些传统养胃方式的常见认识误区。同您一起将健康进行到底！

4大养胃雷区，要小心！

对于以下几种常见的养胃说法，有胃病的人群一定要警惕。

A、喝粥养胃，有胃病应当多喝粥？

正解：胃病患者不宜经常喝粥。喝粥不用细嚼慢咽，口腔唾液腺的分泌减少，而唾液中的淀粉酶可促进消化；再者，粥水分多，稀释胃液，加速胃的膨胀，使胃蠕动缓慢，不利于消化吸收。

B、喝牛奶可以护胃？

正解：牛奶会刺激胃酸分泌，如胃溃疡患者需要抗酸治疗。牛奶性味寒凉，脾胃虚弱患者亦不宜食用。

C、生姜末用水煎煮，加少许醋服下可治消化不良？

正解：姜是刺激性食物，过量食用会刺激胃酸分泌，引起胃部不适或加重病情，故胃病患者应根据自己病情，偶尔用之。

D、运动有助消化，因此，饭后运动有益健康？

正解：饭后可轻松散步，但不宜快跑及做剧烈运动。若饭后做剧烈运动，会使血液流往他处，反而会造成消化不良，影响肠胃健康。【详细】

5大传统“养胃”食物，吃错反伤胃

粥类：胃食管反流患者不适合

粥类的食物属于流食，质地很软，容易消化，可以减轻胃肠道负担，理论上，是一款很好的养胃食物。但并不是所有的胃病患者都适合喝粥。比如，有胃食管反流病的患者就不适合喝粥。这是因为粥比较稀，患者喝下去以后容易引起反流，从而造成胃部泛酸，会加重病情。这类病人不建议进食过多的流食，他们适合进食半流质或半固体的食物。

面食：软烂面条才养胃

因为面食一般比较好消化，尤其对于胃酸过多的患者来说，多吃一些发面的食物不仅能帮助胃部更好地消化，还因为发面中的碱可以中和掉胃部过多的胃酸，而起到治疗的效果。

面食虽然比较养胃，但还要注意面食的软硬、烹调方式等方面。例如，软面条、馒头等就比硬面条、烙饼等对胃的刺激小，尤其是慢性胃炎、胃溃疡患者，平时的生活中要避免对胃肠道的刺激，不要吃过硬、过凉、辛辣、油腻的食物，这类患者适合吃像面片、龙须面等食物。

牛奶：两杯即可过多反而伤胃

牛奶可以稀释胃酸，相对于其他食物，确实对胃的刺激相对要少。虽然有些说法认为牛奶可以中和胃酸，在胃表面形成保护膜，但实际上牛奶过多过于频繁的摄入会增加胃酸的分泌。

牛奶对于有胃病的患者来说是可以食用的，但要注意适度。每个人每天300克奶及奶制品为宜，早餐或者晚上临睡前一小时一杯牛奶(200~250毫升)，午餐一小杯酸奶(100~125毫升)，千万不要把牛奶作为一种治疗胃病的手段。急性胃炎或者胃病的急性期患者是不建议喝牛奶的，因为会造成胃胀等不适。另外，有乳糖不耐受的患者，喝牛奶后容易出现腹泻，也不适宜喝牛奶，这些患者可以用酸奶、奶酪等替代牛奶。

苏打饼干：加餐适合正餐别吃

苏打饼干从成分上看，它其中含有碱性的碳酸氢钠，可以和胃酸分泌旺盛者的胃酸进行中和，缓解胃酸分泌过多而产生的“烧心”等症状。

有胃病的患者要进行充分的咀嚼，细嚼慢咽，并且要配合一些流质食物一起吃。而且，苏打饼干是不适合作为正餐食用的，倒是可以在慢性胃炎、胃溃疡等疾病的恢复期作为加餐食用。

山药：养胃伤胃主要看做法

山药属于淀粉类食物，胃病患者是可以选择食用的。从山药的成分上看，并没有特别养胃的成分。主要还是看烹饪的方法，一般都是用蒸的方法，这种方法做出的山药会比较软，对胃没有刺激作用，适合所有胃病患者食用。【详细】

节食减肥？素食清肠？护胃误区一一击破

一周不吃饭减肥？

长时间节食，不吃食物，很容易导致人体代谢模式的转变，使得人体几乎处于“休眠状态”，自身消耗热量也大大减少，节后高节奏的工作和学习何以应对?并且随着原身体中储备营养素的不断被消耗和丢失，各种营养缺乏症、低血糖、低血压等疾病都频频来到，对身体健康不利。当停止节食，再恢复原有饮食时，很容易引起人们“过食”，诱发胃肠道疾病，并且更容易增加体重，因为原有的低代谢模式并没有紧跟着增加，这样会让人“减一次，更肥一次”。

只吃粗粮给肠道“刮油”？

强化补充粗粮和蔬菜即可膳食纤维又称“物理扫帚”，适量食用有所谓“刮油”作用。但这个营养素的摄入量也要有个度，一般状况下，健康成年人每日25~30克膳食纤维就足够了，如果摄入过量，容易引起腹胀、腹泻等胃肠不适，增加“胃肠道的负担”。

总之，在饮食搭配中要粗细搭配，荤素搭配，时刻保持平衡膳食的饮食理念，粗粮和细粮一起做成米饭、粥或者入菜等，都是不错的方法。

坚决不再碰零食？

零食可以作为加餐，少量食用有利于清肠胃，促进身体健康的，当然主要还是一些健康的零食。如两餐之间可以喝一杯酸牛奶、吃几粒果仁、吃块水果、吃块黑巧克力，根据自己的身体状况和饮食结构，选择适合自己的健康零食，适量食用，以补充工作学习所需的热量。尽可能远离或少吃“高脂肪、高钠、高糖的零食”，如薯片、膨化食品、蜜饯、香肠、辣干、高油高糖的甜点等。

只吃素食清肠胃？

纯素食的食物组成相对较为单一，容易导致营养失衡，容易引起缺铁性贫血、锌缺乏等营养缺乏症，既不利于身体代谢，也不利于肠胃健康；部分素食相对饱腹感较差，反而容易引起人们过食，增加身体代谢负担;并且许多素食存在“高脂肪、高糖、高盐等”问题，容易增加肠胃和身体代谢负担。

因此，不吃动物性食物的素食未必“低热量”，也未必能达到预期的清肠作用。应保持一些日常食物的摄入，奶不能不喝，肉也不能不吃，鸡蛋也不能落下等，多做一些家常菜，逐渐让生活进入正常轨道。【详细】

养胃，别再迷信这5种食物

白粥、汤泡饭

长期喝粥并不能养胃。粥和稀饭未经咀嚼就吞下，没有被唾液中的唾液淀粉酶进行初步消化；过多的水分摄入稀释了胃液，还使得胃容量增大，一定程度上加重了胃的负担；长期喝粥容易导致营养摄入不足。菜汤泡饭的原理也基本一致。胃病患者也不能顿顿喝粥，可以每天喝一次，还可以适当吃一些面食，每一口嚼15~20次，同样可以养胃。

素食

肉类中含有多种植物性食物不具备的营养素，比如优质蛋白质、必需脂肪酸、铁、锌以及某些B族维生素。胃黏膜修复和更新都需要足够的优质蛋白，而长期吃素容易导致营养失衡。还是应该适当吃一些瘦肉、鱼、蛋、奶等动物性食物；消化不好的人可以把肉食切碎、做软，变换烹饪方式，采取蒸、炖等方法，少放盐、酱油，像肉末炖蛋、清蒸鱼等都不错。

牛奶

生活中，出现胃部酸胀不适等症状时，喝杯热牛奶的确可以缓解症状，但牛奶可以治疗胃病就言过其实了。研究表明，牛奶促进胃酸的作用，比其中和胃酸的效果更强；进行抗酸治疗的胃溃疡等疾病患者不适宜长期喝牛奶，否则会影响疗效。胃病急性期的患者也不建议喝牛奶，以免造成胃胀等不适；有的人乳糖不耐受，喝完牛奶后会腹泻，也不适宜喝牛奶，可以喝一些酸奶、奶酪等替代品。

苏打饼干

苏打饼干、烤馒头片等是胃病患者比较适宜的食物，但苏打饼干不能过量摄入。市面上有一些苏打饼干中的脂肪含量很高，过多摄入不仅会增加胃的负担，还会导致热量超标；苏打饼干的钠含量也很高，可升高血压，加重水肿；购买时要看看食品成分表，买钠和脂肪含量较少的，而且不能当饭吃。

大蒜、大葱

研究表明，稍微吃点这种辛辣的食物，可以增加胃黏膜的血流量，对胃有一定的保护作用。大蒜里的大蒜素还能杀灭幽门螺杆菌，避免胃部的慢性炎症，进而避免患上胃癌等严重疾病；姜可以暖胃，胃部不适时喝碗姜末水可以缓解症状；不过，胃病患者最好不要吃生的葱姜蒜。

7个养胃小贴士

1.减少应酬，别让自己吃撑了。

2.菜别烧得太烂，油别放得太多，尽量不吃油炸食品。

3.一天三顿饭按时吃，每天相差不超过半个小时。

4.夏季别贪凉，少吃冰镇食品，食物要吃得干净、新鲜。

5.辣椒、芥末、胡椒等辛辣刺激的食物要少吃，临床营养科不建议胃病患者吃上述食物，以免刺激胃黏膜。

6.目前临床上建议胃溃疡等胃病患者采取少食多餐的方法，可以起到止痛、护胃的效果。

7.适当喝一些养胃的食疗粥，比如用薏米、山药、莲子熬粥。【详细】

吃胃药避开五大误区

加班、熬夜、饮食不规是现代人常态。胃，首当其冲，深受其害。胃痛、胃胀、恶心、呕吐……有些人不把胃病当病，随手翻两片胃药嚼嚼，便不再理会。

几种胃药混着吃

很多人胃不舒服时吃一种不管用就两三种一起吃，殊不知，这样做可能会起到适得其反的效果。

在人体内，胃液、胰液、小肠液等消化液的酸碱性质各不相同，“酸碱药”一起吃，并不能达到患者所谓的“事半功倍”的功效。

胃药当成山楂丸

很多人把胃药当做普通健胃消食的保健药来吃，就算是食物，也不能瞎吃。不要根据网上的知识给自己下诊断乱用药。因为引起腹胀、腹痛、恶心、呕吐等消化不良症状的原因很多。

三顿攒成一顿吃

再奏效的药也不能多吃，用量应遵照医嘱和说明书的建议。

不看说明书就吃

有些人觉得胃药不是药，没必要读药品说明书。如果是药房里买来的药，OTC的药，患者一定要去读那个药品说明书。如果是医生开的药，那么患者可以不读，因为处方药的药品说明非常专业，信息不对等的情况下盲目阅读，反而徒增患者恐慌情绪。

老人小孩任性吃

相较于成人，老人和小孩的胃更脆弱。年纪大了，老年人胃的肌肉层和黏膜层逐渐萎缩，消化能力及抗病能力降低，如果不加强保护，很容易发生胃炎、胃下垂等疾病。

通常情况下，针对儿童给药，医生事先会在临床试验中研究出一套剂量标准。只要按照说明书使用，还是没有问题的。【详细】

三种水果加重老胃病 千万别吃错！

一年四季水果不断，但多吃对身体也不好，有没有发现吃得胃有些不舒服？建议一些“老胃病”应该少吃三种果儿。

猕猴桃通便但“烧心”

猕猴桃可以通便，富含维生素C，被称为“水果之王”，但是东南大学附属中大医院中医内科朱欣佚副主任医师提醒，猕猴桃属寒性，过食损伤脾胃的阳气，会产生腹痛、腹泻等症状。另外，猕猴桃中所含的大量维生素C和果胶成分，会增加胃酸、加重胃的负担，产生腹痛、泛酸、烧心等症状，天气寒冷时症状还会加重。在目前这样寒冷的季节里，胃病(脾胃阳虚)患者应当少吃甚至不吃猕猴桃。

鲜枣好吃但枣皮扎胃

冬枣有天然“维生素丸”之称，鲜枣不宜吃太多，否则会伤肠胃。这是因为大枣的膳食纤维含量很高，一次大量摄入会刺激肠胃，造成胃肠不适。膳食纤维大部分存在于大枣的枣皮中，而大枣的枣皮薄而坚硬，边缘很锋利，如果胃黏膜刚好有炎症或者溃疡，会加重疼痛和不适。

山楂开胃易致结石

很多人觉得山楂开胃，酸甜可口，因此一不小心就会吃很多。脾胃不好的人少吃山楂，过量吃山楂有可能导致胃结石。因为山楂中果胶和单宁酸含量高，接触胃酸后容易凝结成不溶于水的沉淀，与食物残渣等胶着在一起形成胃结石，结石可引起胃溃疡、胃出血，甚至胃壁坏死和穿孔。但是把山楂煮熟了吃会减少单宁酸的影响。【详细】

健胃消食片竟成了时尚零食

健胃消食片嚼多了会嚼出毛病来吗？

市面上的消食片，主要由太子参、陈皮、山药、麦芽(炒)、山楂组成。其中，陈皮具有运脾健胃的功效；山楂、麦芽主治消化不良、茶饭不思、脘腹胀闷等症；太子参、山药可健脾益气，主治脾胃虚弱，食欲不振、疲倦等症。

健胃消食片对于各种不想进食、腹部胀等症状确实是有作用的。解放军第八一医院药剂科主任周永刚说，“消食片确实有助消化的作用，但这并不代表可以当零食一样吃。”消食片作为非处方中成药虽然副作用相对较小，大部分人也适合，但如果没有找到消化不良的具体原因就随意服用，那坏处可就多了。“由于消食片的主要成分是山楂，山楂中的酸性成分较多，当胃酸过多的人吃后，会使胃内的酸度急剧增加，有溃疡病、黏膜糜烂较重的患者会加重病情。”

医生建议，有消化不良的患者平时饮食要清淡，食用易消化的流食；有规律地进食，用餐要定时定量并细嚼慢咽；要注意给胃部保暖；少吃油炸食物；少吃腌制食物；少吃生冷和刺激性强的食物。平时还要多加运动，促进肠胃的蠕动。【详细】

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