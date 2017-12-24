“精准扶贫—麻醉专科医联体建设”项目成立

人民网北京12月24日电 12月22日-23日,由中国医师协会、中国医师协会麻醉学医师分会（CAA）主办的“精准扶贫—麻醉专科医联体建设”项目启动仪式在京召开。中国健康教育中心吴敬副主任、国务院扶贫办政策法规陈洪波副司长、国家卫计委医政医管局焦雅辉副局长代表王毅处长、中国医师协会杨民常务副会长、中国医师协会麻醉学医师分会米卫东会长等出席会议。会议由麻醉学医师分会郭曲练副会长主持。

图为中国医师协会麻醉学医师分会米卫东会长

麻醉学科是临床医疗中非常重要的平台学科，其安全、质量与效率，在很大程度上影响着整个医院，特别是外科系统的发展。“目前我国麻醉学科发展同样面临不平衡不充分的问题，主要体现在以下几个方面：一是截至2016年底，共有麻醉医师7.6万人。但由于人口基数大，每万人口麻醉医师远低于高收入国家。二是我国麻醉医师地域分布不平衡，东部麻醉医师密度显著高于西部。三是我国麻醉专业技术人员还存在结构单一的问题。麻醉服务由麻醉医师提供，缺少麻醉护理、麻醉技师等辅助人员。这些问题，一定程度上制约了麻醉学科的发展以及所在医院医疗服务能力的提升。”国家卫计委医政医管局医疗资源处王毅处长表示。

在此背景下，中国医师协会、中国医师协会麻醉学医师分会讨论决定正式发起“精准扶贫—麻醉专科医联体建设”启动项目。启动仪式上，现场200对帮带医院代表依次上台，交换签约书。项目将选取以麻醉学医师分会委员所在单位为主体的200余家大型三甲医院麻醉科作为施教单位，及目前国家所认定贫困县的县级医院麻醉科（至少1家/贫困县）800余家，作为被帮扶单位。以学术支持的形式开展帮扶，牵手单位麻醉科之间将常规开展医师培训、学术交流、学科建设指导等活动，实现对贫困县基层医院麻醉科的精准帮扶。

图为麻醉学医师分会副会长郭曲练主持会议

中国医师协会麻醉学医师分会米卫东会长把麻醉科室比喻成大树的树干，他说，麻醉科在整个医院中的支撑作用非常重要，就像一棵大树的树干，它的健康的发展，它的安全，它的质量，它的效率，直接影响到医院的安全质量和效率。

米卫东会长表示，通过精准扶贫—麻醉专科医联体建设，能够实现我国麻醉学科的均衡发展和全面进步，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅度提高健康水平。通过大医院麻醉科与贫困地区麻醉科的点对点帮带，可以逐步提高人员的业务素质和技术水平，从而促进当地医院整体医疗水平的提高，更好地为患者服务。同时，中国医师协会麻醉医师分会也将成立专门考核小组验收扶贫成果。通过制定考核标准，双向测评，针对问题集中处理，促进精准到位。