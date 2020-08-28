专家对话：聚焦专科建设 实现高质量发展

8月25日，为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量。在国家卫生健康委医政医管局的指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“公立医院高质量发展研讨会暨2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京举行。

在圆桌分享环节，以“强化专科建设 促进高质量发展”为主题，来自不同医院的医学专家展开了精彩的交流与分享。

强化人才培养 打造优质专科

“强化人才队伍建设，有效抢占医疗领域高地。”国家卫生健康委医院管理研究所护理管理与康复研究部主任、国家护理专业质控中心主任么莉表示，目前，医院人才短板是一个普遍且亟待解决的问题。为保证医院高质量发展，高水平服务患者，人才队伍建设是关键。因此，医院应加强医护人员培训，有针对性地提升专项技能，以需求倒逼医护人员能力技术、服务能力提升，改变原有固化观念，改革原有工作模式。另一方面，形成长效机制，整合优质医疗资源，多形式多维度开展人才培养和帮扶工作。

国家麻醉专业质控中心副主任、中国医师协会麻醉学医师分会第三任会长、武汉协和医院麻醉与危重症病学研究所所长姚尚龙表示，医院的核心是专科建设，以麻醉学科举例，现阶段麻醉学科的专科发展刚性需求在于需要投入大量人力建设，提升麻醉学科临床能力水平，满足人民群众需求。麻醉学科作为临床的重要平台学科、枢纽学科、核心学科，起到为生命保驾、为健康护航的作用，让人生更有尊严。

国家产科质控中心副主任、北医三院产科主任赵扬玉表示，专科高质量发展离不开人才队伍培养以及加强质量控制管理。学科建设最重要的是要强基础、建体系、重人才、建梯队，提高诊治水平和医疗服务质量。医院应以优质资源创新驱动为抓手，进行学科间要素整合，形成学科协作诊疗中心，以补齐薄弱专科、夯实平台专科，集中优势资源做大做强，强化核心科室、打造优势专科。

推进学科建设 实现高质发展

科学研究是医院创新和发展的不竭动力。国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任、国家医院感染管理专业质控中心主任付强表示，公立医院的高质量发展，要做到上不封顶，下有保底。上不封顶意味着高质量发展要创新，要保持高水平、高技术、高科技。创新和提升是没有天花板的，专业发展、创新提升是医疗机构高质量发展的必然要求，重中之重。下有保底意味着高质量发展必须要坚守底线。如果没有底线，无论多么好的创新、提升，都是空中楼阁，都是无根基的。

国家冠心病介入专业质控中心主任、中国县域医院院长联盟执行主席霍勇表示，想要实现专科建设高质量发展，需将学科发展和技术进行整合，通过梳理整合现有学科优势，以医疗实践为依托，让医护人员能接触到高效合格的医疗。以重点专科建设为抓手，带动医院服务能力全面提升 根据疾病顺位和发病率，制定学科建设发展规划,明确发展方向，确定发展重点。

霍勇认为，可以通过相近专业整合，推进专业细分，筛选多个亚专业进行重点建设，并实行主任负责制，在专科专病的业务建设上精耕细作，苦练内功，打造专业细分品牌，实现医院自我革新和稳健升级的战略布局。

国家麻醉专业质控中心主任黄宇光认为，学科建设作为医院发展的方向和动力，是提高医护人员创新能力，提升医院整体实力，实现可持续发展的重要途径。通过构建重点发展的诊疗体系，建设优势专科并做强做精，基层医疗卫生机构能够实现现代医院管理制度的精细化、科学化管理，实现医院升级。