山东德州市：搭载“县域医疗卫生人员服务能力提升工程” 提升麻醉水平

人民网北京6月18日电 日前，国家卫生健康委县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点启动会在德州举行。就“县域医疗卫生人员服务能力提升工程”对麻醉工作的重要意义及相关问题，人民网采访了中华医学会麻醉学分会常务委员、山东省医学会麻醉学分会主任委员、山东省千佛山医院麻醉与围术期医学科主任王月兰，德州市人民医院麻醉手术科麻醉副主任医师、德州市麻醉质控中心秘书邱建磊。

在疫情期间对新冠肺炎患者的救治工作中，麻醉与外科重症多学科协同发挥了极其重要的作用。王月兰与广大网友分享了以下几点：一是在管理肺保护肺通气有重要优势；二是在心肺复苏的救治方面经验丰富；三是协助机体内环境的维护和调整；四是对危重患者有创救治方面凸显特色，尤其是呼吸衰竭气管插管的有效气道建立等救治过程当中，麻醉工作必不可少；五是麻醉科先进医学设备装备可以辅助指导临床诊断、治疗以及下一步采取哪些治疗措施，等等。

麻醉学科要发展壮大，离不开人才队伍的建设，王月兰从学科带头人的角度提出四个方面的要求。一是以身作则，发挥示范引领作用；二是做好定位，发挥团队中每个人的优势；三是积极向上，给年轻人指明方向；四是胸怀格局，发掘、包容、搭建平台努力培养各种优秀人才，各有所长、各展其能。

就麻醉工作中遇到的瓶颈，王月兰在访谈中提出四个具体问题。首先是困难气道，这是摆在麻醉医生面前的首要技术问题；二是无痛分娩；三是超声引导下的神经阻滞技术；四是重症产科的急救。她表示，希望通过“县域医疗卫生人员服务能力提升工程”，增加高科技设备供给，提高县域麻醉技术和能力，为患者带来真真切切的福音。

麻醉学科建设在县域医疗卫生人员服务能力建设中扮演了极其重要的角色。王月兰在访谈中说，麻醉早已走出手术室，辐射医院各个科室各个角落，日间手术、无痛、介入诊疗、分娩阵痛及术后镇痛与康复等各项工作，因此，基层麻醉医生必须提高理念。麻醉专业作为这次的试点专业，王月兰表示，一定要做好典范，用实际的行动，用更好的技术和能力，为患者提供更好的服务，从而赢得业界认可，回报大家。

邱建磊在麻醉领域工作了近20年，他也分享了对麻醉学的认识和理解。邱建磊说，手术止痛、安全完成手术是对麻醉的基本要求，而保护围术期患者的脏器功能、提高患者术后康复质量、降低并发症、提高患者的生存率，是对麻醉学更高的要求，也是对麻醉医生提出的更高要求。

邱建磊表示，大家有信心，经过3-5年的赋能行动，德州县域医院的麻醉水平会有质的飞越，医院的综合能力也会得到很大提升。

据悉，这次县域医疗卫生人员服务能力提升工程在德州开展试点，将有力推进全面落实分级诊疗制度，切实解决优质医疗卫生资源不足、结构布局不够合理、群众就医不够便捷等问题，尽快实现县域就诊率90%、县域内基层就诊率65%的目标，为全市人民群众提供更高质量、更加便捷、更为经济的医疗卫生服务。