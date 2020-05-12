“麻醉外科重症——MDT共同抗疫”学术大会开展“云直播”

5月10日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、人民网·人民健康共同主办的“麻醉外科重症——MDT共同抗疫”学术大会进行了线上直播。大会特别邀请华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉与危重病研究所所长、国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专委会主任委员姚尚龙担任主席，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心副编审郭伟疆担任主持。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平在致辞中表示，此次新冠肺炎疫情发生后，我国采取措施积极应对。能力建设和继续教育中心（以下简称“中心”）作为国家卫生健康委直属单位，依托“中国继续医学教育网”及微信公众号“NCME助手”，紧急上线600多节新冠肺炎相关课程，将中央及国家卫健委各项最新政策决策、专业的疫情防控知识以及各地防控工作经验动态，第一时间向所有医务人员免费发布。累计培训全国疫情一线医护人员、医院管理人员和基层卫生健康人员2000多万人次，其中基层医疗卫生人员223万人次。

“在疫情救治中，麻醉、外科、重症多学科协同，发挥了极其重要的作用。因此中心委托麻醉学、外科学专委会联合策划了此次线上直播活动，希望广大医务工作者，尤其是身处基层的医务人员积极参与交流和讨论，并从中受益。”杨爱平还提出，两个继教专委会联袂直播、多学科共同研讨“战”疫主题是一种创新探索，而且形式新颖，希望专家们结合基层救治经验，从不同角度展开多学科协同救治的交流与讨论，探讨出成体系、较实用的一整套救治方案。

此外，北京大学人民医院外科肿瘤研究主任、国家卫生健康委能力建设和继续教育外科学专家委员会主任委员王杉，北京协和医院麻醉科主任、中华医学会麻醉学分会主任委员、国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专委会副主任委员黄宇光也分别发表致辞，希望广大基层医务人员利用好NCME平台，坚持学习、多交流，从而提升服务能力。

在大会直播过程中，湖北省卫健委副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇，北京大学人民医院重症医学科主任、北京大学医学部重症医学学系主任安友仲，中南大学湘雅二医院副院长、国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专委会委员徐军美，华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉科主任及麻醉教研室主任、国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专委会委员陈向东，荆门市第一人民医院麻醉科主任杨昌明，军队支援湖北医疗队湖北省妇幼保健院光谷院区重症插管组组长陆智杰等多位参与方舱医院、急救突击队、重症抢救组救治的一线专家代表，在会上分享了疫情一线救治的体会和经验，并就重症新冠肺炎病人救治中多学科合作的必要性及可行性展开探讨，进一步弘扬了多学科合作“战”疫精神，宣传了MDT成果。

最后，中国人民解放军总医院麻醉手术中心主任、中国医师协会麻醉学医师分会会长、国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专委会副主任委员米卫东开展了线上问答，并对会议进行了总结。

大会在人民网·人民健康的“人民好医生”新媒体客户端进行直播，累计播放次数达21.2万次。观看直播的医务人员的纷纷表示，疫情期间单一学科救治经验交流的比较多，因此涉及到三个领域的专家讨论多学科共同“战”疫具有广泛意义；可以通过借鉴专家们分享的成功经验，不断提升医疗服务能力和救治水平。