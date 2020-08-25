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全国县级医院能力提升典型案例宣传活动

姚尚龙：加强县级医院麻醉与重症能力建设势在必行

2020年08月25日14:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，国家卫健委麻醉学能力建设和继续教育专委会主任委员姚尚龙表示，麻醉与重症学科能力建设必须加强，坚持平战结合，只要有需求，训练有素的麻醉医生真正做到招之即来、来之能战、战之能胜。

姚尚龙表示，加强县级医院麻醉与重症能力建设势在必行，因为还有很多待开发的医疗服务领域都需要麻醉医生。在医院科室建设中，麻醉不仅关注麻醉安全，而且更要关注麻醉改善预后，降低病人术后死亡率和术后并发症的发生率，提高机体生命功能调控能力，临床危急状态的应变处置，舒适化医疗等，麻醉科要增加社会和学科话语权，麻醉的效率就是医院的综合效益最集中体现。

姚尚龙介绍，麻醉业务的发展，过去麻醉靠经验，现在的麻醉靠科学技术。技术进步来源于方法的改善，手段的更新及良好的管理。医院强不强就看麻醉科，麻醉科水平是医院整体医疗水平的缩影。麻醉重症源自一家，麻醉重症医疗服务能力建设是县域医院发展不可或缺的一部分。

姚尚龙建议，基层医院要制度化、规范化管理麻醉科，梳理好各个科室的关系，让麻醉学真正做到为病人的生命保驾，为健康护航。

(责编：许晓华、李轶群)


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