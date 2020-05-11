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麻醉护士：你的每一次脉搏，都是我的心跳

2020年05月11日11:59 来源：人民网-人民健康网

提起护士，你会想到什么呢？是洁白的护士服，是挺括的燕尾帽，是扎针，是输液，还是配药？这些都是深入人心的护士形象。然而，在北京儿童医院还有一群“不典型”的护士，她们穿着绿色的外科刷手衣，戴着美丽的小花帽，每日在手术室里奔波忙碌。她们的工作似乎已经超出大家对“护士”这个职业的想象，她们，就是麻醉护士。

随着麻醉学科的不断发展，“围麻醉期护理”的概念应运而生，这一护理行业中的新角色已经加快脚步，深入到了临床工作中。在无影灯下，麻醉护士以自己的真心、爱心、责任心对待每一位患儿，将每一名患儿的命运和自己紧紧相连，全程守护着患儿的生命安全，她们说：你（患儿）的每一次脉搏，都是我的心跳。

麻醉护士并不像病房或门诊的护士随时被大家关注，手术室的这扇门，阻挡了大家了解她们的视线，让大多数人对麻醉护士的工作感到陌生，当患者家属称赞主刀医生医术高明、病房护士辛劳奉献时，麻醉护士常常被遗忘，甚至从来不知道她们的存在。其实，麻醉护士承担着重要的职责，她们的工作渗透在麻醉工作中的方方面面。

麻醉医师的最佳搭档

随着医疗新技术、新项目、新手术的迅速发展，以及危重患者手术的不断增加，对麻醉医师的专业技术水平要求越来越高，现代麻醉学早已不是“打一针”这么简单的事情。在愈发复杂的麻醉管理和技术操作过程中，非常需要专业的麻醉护士的协同配合。麻醉护士全程参与工作，从开始准备每台麻醉所需的管理工具、器械、耗材，到病人进入手术间后协助麻醉医师完成给药、插管等操作，术中进行数据登记，配制镇痛泵，术后进行术后镇痛随访......每个环节都少不了麻醉护士忙碌的身影。

事无巨细的“大管家”

由于患儿的情况各有不同，麻醉科可能用到的器械、耗材、药品众多且繁杂，每一种存量有多少，消耗有多快，什么时候需要补货，这些都由麻醉护士记录、调配。尤其是受到严格管控的麻醉药品，每天都要由麻醉护士进行逐一核对、登记、换领，确保药品合法、安全、合理使用。

梦醒之后，我们给你温暖

假如麻醉医师的工作是一场战役，那么麻醉护士们除了保障补给，还守护着后方阵地——麻醉恢复室。为了保证手术后患者顺利平稳的苏醒，麻醉恢复室成为了手术室中必不可少的一部分。

麻醉护士们在恢复室会配合麻醉医师一起进行术后管理，根据患者的苏醒状态逐渐调整机器参数，调节输血、输液的速度......同时，她们会随时观察患者的疼痛程度和意识状态，帮助患者平稳、舒适、安全地醒来。

在北京儿童医院，每天有来自不同地域不同年龄的小朋友要进行手术，他们在醒来时常常懵懂不知身在何处。我们的愿望与家长是一样的，都希望小朋友们能少一点恐慌、焦虑，而感受到更多的关爱。因此，麻醉护士们还要额外承担起“亲切姐姐”“暖心阿姨”的角色，用自己温暖的怀抱、温柔的问候安抚孩子们不安的心，减轻病痛。

麻醉护士对围麻醉期各种状况的处理经验丰富，正是有了她们专业的协助，麻醉医师才能改变了传统的“医、护、技”为一体的角色，实现了分工专业化，大幅度提升了麻醉工作效率和质量，造福病患。

在第109个国际护士节到来之际，向我们身边最亲密的战友，不同岗位的护理人员们道一声：你们辛苦了！节日快乐！

（北京儿童医院麻醉科供稿 作者：崔晓环 李立晶/文  刘超/图）

(责编：许晓华、杨迪)


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