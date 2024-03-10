季加孚委员：以国家区域医疗中心建设为抓手 完善癌症防治网络

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员，北京大学肿瘤医院大外科主任、胃肠肿瘤中心主任季加孚。受访者供图

《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》指出，推广癌症早诊早治，强化筛查长效机制。全国政协委员，北京大学肿瘤医院大外科主任、胃肠肿瘤中心主任季加孚近日在接受人民网记者采访时表示，建议进一步明确管理职责，加强癌症防治机构分工协作，以国家区域医疗中心建设为抓手，完善癌症防治网络。

“早诊早治是我国重要的癌症二级预防策略，规范化筛查是降低人群癌症死亡率的重要措施。”季加孚介绍，截至2023年7月，我国已确定五批125个国家区域医疗中心建设项目，覆盖所有医疗资源薄弱省份。国家区域医疗中心可以在癌症筛查与早诊领域更好发挥引领和带动作用。

季加孚建议，进一步明确管理职责，加强癌症防治机构分工协作。国家区域医疗中心或省肿瘤医院等医疗机构把好二级预防关口，各级疾控机构重点发挥癌症一级预防作用，加强癌症危险因素监测、流行病学调查等。

季加孚还建议，以国家区域医疗中心建设为抓手，完善癌症防治网络。建立与当地经济发展水平相适应的癌症早筛早诊体系，将区域性防癌筛查数据与人工智能等先进技术结合，充分发挥国家区域医疗中心和省级癌症中心作用，集中优势力量，促进癌症精准预防。

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