顾雪代表：不断加强医疗保障队伍建设

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国人大代表、民进中央青年工作委员会委员、河北省衡水市医疗保障局局长顾雪。受访者供图

医疗保障是社会保障的重要内容。党的十八大以来，我国医疗保障事业发展进入新阶段，全民医保改革向纵深推进。“全国各级医疗保障系统上下一心，积极推动医疗保障事业持续健康发展。”全国人大代表、民进中央青年工作委员会委员、河北省衡水市医疗保障局局长顾雪近日在接受人民网记者采访时表示，在稳步提高人民群众医疗保障领域的获得感、幸福感和安全感的同时，医疗保障系统也打造了一支高素质的医疗保障队伍。但从目前情况看，基层医疗保障队伍的建设还存在一定短板。

《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，构建全国统一的医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，实现省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。加强经办服务队伍建设，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。

人才是第一资源。“医疗保障事业高质量发展离不开人才的支撑。”顾雪建议：

推动统筹区医保部门垂直管理。通过市以下医保部门垂直管理，建立与统筹层次相适应的经办管理体系。

补强基层医保队伍，推动经办服务下沉。建议出台各级医保工作人员和服务人群比的指导意见，科学设置，补强经办力量，建立完善乡、村两级医保专兼职代办员制度，发挥基层医疗机构尤其是乡村医生的作用，延伸经办服务触角，实现医保经办省、市、县、乡、村全覆盖。

强化专业监管队伍建设。在推动市以下医保部门垂直管理的同时，整合各县市区力量，推动组建市级统管的专门的监管机构，科学设定机构职能，提高监管能力。

在职称资格中增加医保管理专业。加强医保专业人才培养力度，结合医保部门实际，增加医保管理专业技术资格序列，打开医保专业人才专业技术资格晋升空间。