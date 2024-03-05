张志勇委员：构建全方位守护青少年心理健康新格局

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、民进中央常委、北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇。张禹摄

作为健康的重要组成部分，心理健康是人生成就和幸福的重要基石。“促进青少年身心健康、人格健全、全面发展，是国家和社会关注的重大课题。”全国政协委员、民进中央常委、北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇近日在接受人民网记者采访时表示，如今，心理健康问题已延伸至青少年群体，并呈现出“低龄化”等发展趋势。

张志勇说，在参与民进中央《关于构建全方位守护青少年心理健康新格局的提案》的相关调研中发现，青少年心理行为问题发生率和精神障碍患病率不断上升，全方位守护青少年心理健康的大格局亟待建立。

张志勇介绍，民进中央经过深入的调研和充分的论证，凝聚集体智慧对此提出建议。

建议建立多部门参与的联席会议机制，加强责任担当、政策协同与资源整合。利用大数据等现代化手段助力打造更智能高效的心理健康服务平台等，建立健全跨部门的协同联动机制。强化青少年心理健康工作相关文件落实落地，将落实情况纳入地方党委政府和部门工作考核、巡视巡查、调研督查等工作范围。切实发挥全国学生心理健康工作咨询委员会作用，鼓励专业智库、心理学会或协会参与提供高水平专业服务。整合区域内心理健康工作力量，依托公安网警建立心理高危学生网上巡察机制，将预警发现的线索第一时间推送相关责任主体进行干预，形成“预警研判-流转办理-盯办反馈”的预警线索闭环管理机制。

建议尽快建立着眼根本“防未病”、立足当前“治欲病”、齐心协力“治已病”并重的分类施策工作机制。心理健康问题具有隐蔽性和突发性，应定期对青少年心理健康状态进行评估，及时辨识青少年心理健康问题发生、发展、变化的状态，评估风险、预测趋势。青少年心理健康工作应分类制定不同的政策着力点，在“防未病”方面，将心理健康教育融入学校教育教学全过程，立足“五育并举、融合育心”，配齐用好心理健康教师，加强家庭教育指导服务。在“治欲病”“治已病”方面，从学校、家庭、卫生健康机构、心理咨询机构等不同主体角度，制定青少年心理健康工作全流程指导手册，消除工作死角。同时，还应加大精神心理儿科建设，在地域间、城乡间合理分布精神卫生资源。

建议构建有利于青少年身心健康的教育环境和生态。由各部门、各地方开展自查自纠，清理各种功利化短视化教育，特别是不开足开齐国家课程、挤占学生正常睡眠和假期休息时间等行为，为青少年健康成长提供良好生态环境。推进儿童友好型城市建设，促进青少年的社会适应，打通青少年生活学习场域与城市、乡村基础服务设施的空间，避免学校教育过度封闭。发挥媒体作用，做好心理健康知识科普与健康文化传播，消除社会对精神心理病人的偏见，消除学生家长和青少年自身的病耻感。鼓励开发推广青少年心理健康科技产品。

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