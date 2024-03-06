张其成委员：让中医药博物馆“活起来”

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成。受访者供图

发展中医药博物馆事业是加强中医药文化传播，推动中医药文化繁荣发展的重要路径。《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》明确提出“推进中医药博物馆事业发展”。全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成近日在接受人民网记者采访时表示，中医药博物馆承载传播中医药文化、促进生命健康的职能。要让中医药博物馆“活起来”，包括让中医药文物“活起来”、中医药古籍“活起来”、中医药非遗“活起来”。

张其成建议，推动国家中医药博物馆立项，实现“一馆两址”布局。加快推动对“太医院”进行腾退、修缮、恢复。将“太医院”建设成燕京中医药博物馆，作为国家中医药博物馆的主馆之一，与新建主馆形成互补。新建主馆侧重于全方位、全领域、全图景式展现中医药历史文化，“太医院”主馆侧重于展示宫廷医学、燕京医学。

建立“中华老字号中医药博物馆”。每一家中医药老字号都留存着独特的传统技艺、医德信仰、商业精神。成立“中华老字号中医药博物馆”，可以一站式整合和呈现中医药老字号的物质财富和精神财富。

建立中医药博物馆与非遗的联动机制，担负起传承和弘扬中医药文化的使命，在中医药非遗的保护、传承、创新方面发挥重要作用。同时，开发中医药非遗文创产品，设立中医药非遗传承人工作室，保护中医药非遗活态传承。

“当前，民办中医药博物馆虽然数量多，馆藏文物丰富，但存在着资金不足、文物保护技术不足、博物馆运营经验和专业团队缺失的问题。”张其成说，建议建立民办中医药博物馆的托管机制，加大对民办中医药博物馆的资金投入等，支持民办博物馆可持续发展。

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