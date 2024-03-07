吴楠委员：完善国家区域医疗中心人才培养体系

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京大学肿瘤医院副院长吴楠。受访者供图

“建设国家区域医疗中心是党中央、国务院推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的重要部署。”全国政协委员、北京大学肿瘤医院副院长吴楠近日在接受人民网记者采访时表示，探索构建国家区域医疗中心人才培养体系，推进人才建设与医疗提升同频共振、人才聚集与学科建设深度融合，是推动国家区域医疗中心高质量发展的有效思路。

“医学教育是个连续的过程，主要分为院校教育、毕业后教育和继续教育三个阶段。”吴楠说，当前，在国家区域医疗中心建设进程中，已对继续教育阶段的人员派驻、人才储备等开展了诸多创新实践。但如何充分利用输出医院与国家区域医疗中心医院现有的教学资源和教学队伍，在人才培训、晋升、激励等方面改革创新，是目前亟待解决的问题。

吴楠建议，建立以国家区域医疗中心为连结，以教培双方为主体的扁平化发展的政策途径。打通输出医院和国家区域医疗中心医院的跨省培训通道，平移住院医师规范化培训、专科医师规范化培训的培养模式与考核认证。国家区域医疗中心医院可成为输出医院规范化培训体系的协同单位，合作设置定向的住院医师规范化培训、专科医师规范化培训计划等。

吴楠还建议，完善人才培训全员覆盖，设置继续教育等人才培养专项经费进行保障。同时，改进人力资源的统筹使用和调配，做好待遇保障等政策支持。

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