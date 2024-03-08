王广发委员：多部门联动不断提高家庭病床服务质量

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京大学第一医院密云医院院长王广发。受访者供图

统计数据显示，在我国，患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%，失能和部分失能老年人超过4000万，老年人对健康服务的需求非常迫切。为了解决老年健康服务有效供给不足、发展不平衡不充分的问题，各地推出家庭病床等居家医疗服务。“家庭病床服务是基层医疗卫生服务的重要形式之一。”全国政协委员、北京大学第一医院密云医院院长王广发近日在接受人民网记者采访时表示，家庭病床服务涉及多个部门，需要多部门协同联动才能不断提高服务质量。

王广发介绍，家庭病床服务是适应经济社会发展和人口老龄化形式要求，方便老年人等有长期照护需求者获得连续性医疗服务、提高基本医疗卫生服务可及性的有效方法；是基层医疗卫生机构走进社区、走进家庭，不断满足居民医疗服务需求的重要措施。

“提高家庭病床服务质量，是卫生健康事业高质量发展的迫切要求，也是积极应对人口老龄化的应有之义。”王广发建议，制订家庭病床服务及报销的指导性意见，就服务项目、服务标准、报销标准等方面制订相关政策；本着满足符合临床医学规律，满足基本需求的原则，调整和制订相应报销目录等。

“希望有关部门进一步优化医疗资源配置，构建融预防、治疗、照护三位一体的老年健康服务模式，让家庭病床更加贴近百姓实际需求，助力健康中国建设。”王广发说。

相关阅读：

顾雪代表：不断加强医疗保障队伍建设

邓旭亮委员：加强老年人群口腔照护体系构建

张志勇委员：构建全方位守护青少年心理健康新格局

张其成委员：让中医药博物馆“活起来”

乔杰委员：建设中国现代医学博物馆 助力医学美育教育

刘梅林委员：加强基层老年人慢病管理体系建设

吴楠委员：完善国家区域医疗中心人才培养体系

蒋建东委员：新药研发走出中国创新路