乔杰委员：建设中国现代医学博物馆 助力医学美育教育

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员，中国工程院院士，北京大学党委常委、常务副校长、医学部主任乔杰。受访者供图

“人民健康是中国式现代化的应有之义，医疗卫生服务体系是建设健康中国的重要支撑。”全国政协委员，中国工程院院士，北京大学党委常委、常务副校长、医学部主任乔杰在接受人民网记者采访时表示，建设中国现代医学博物馆，是医学教育和科研传统的延续与发展，也是推进健康中国建设的迫切需求，更是传承展示中华文明优秀成果的使命担当。

“截至2022年，全国博物馆总数达6565家，而与医药相关的博物馆占比不到2%。”乔杰指出，目前，国内已有的医学博物馆功能均较为单一，绝大部分为医学某分支领域的专题博物馆，尚无真正意义上的综合性现代医学博物馆。

乔杰认为，现代医学博物馆是医学生美育教育和全民医学科普教育的基地，在促进健康文化传播、推动医学发展、助力医学美育教育等方面具有重要意义。

“建议建立一所中国现代医学博物馆。”乔杰说，博物馆是连接过去、现在和未来的桥梁。中国现代医学博物馆的建立，将成为医学这门学科面向社会大众的重要窗口，在医学文化的保护与传承、健康知识的普及与推广、医学研究的总结与展示、国内外的交流与发展等方面发挥积极作用。

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