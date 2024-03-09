霍勇委员：多措并举推进慢性病防治

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京大学第一医院心内科主任医师霍勇。受访者供图

从出台《“健康中国2030”规划纲要》，到实施《健康中国行动（2019—2030年）》；从制定《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，到建设国家慢性病综合防控示范区……近年来，我国开展一系列工作，全力推进慢性病防控高质量发展。全国政协委员、北京大学第一医院心内科主任医师霍勇近日在接受人民网记者采访时表示，我国慢性病防控取得明显成效，但在慢性病防治的支付体系、信息化建设和模式推广力度等方面仍存在不足。

为此，霍勇建议：

加强支付体系建设和商业保险覆盖，满足慢性病防治的支付需求。形成基本医疗保险和商业保险相互补充、协同发展的慢性病防治支付体系。同时加强监管，保证慢性病防治支付体系健康发展。

加强信息化和互联网建设，提升慢性病防治的服务效率和质量。建立慢性病防治信息系统的管理标准和规范，加快慢性病防治信息系统的建设，促进互联互通，加强信息系统的监督和评价。同时，充分利用互联网技术，创新慢性病防治的服务模式和内容，满足慢性病患者的服务需求。

加强适宜防控模式推广，提高慢性病防治的服务覆盖和满意度。加强对慢性病防治的模式创新和试点，总结和推广一批有效的慢性病防治模式，根据各地区的实际情况，进行适应性调整和完善。同时，加强对慢性病防治的模式评价和监督，建立慢性病防治的质量管理和考核机制，提高慢性病防治的服务水平和能力。

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