蒋建东委员：新药研发走出中国创新路

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、中国工程院院士、中国医学科学院药物研究院院长蒋建东。受访者供图

癌症防治一直是社会关注的热点话题。近日，全国政协委员、中国工程院院士、中国医学科学院药物研究院院长蒋建东在2024全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈中就肿瘤药物研发等问题接受了人民网采访。

蒋建东表示，自国家“重大新药创制”科技重大专项实施以来，我国肿瘤药物研发水平显著提高，在国际前沿上缩小了中国与西方国家在肿瘤药物领域的差距。

“在‘重大新药创制’专项的支持下，我国已经迅速跟进并拥有了酪氨酸激酶抑制剂等药物。这不仅为病人提供了更多的治疗选择，也让中国的患者能够享受到与国际接轨的精准治疗福利。”蒋建东说。

蒋建东认为，中国抗癌新药研发的突破口之一是中西结合。除了从中医药理论中汲取古人智慧外，还要洋为中用，借鉴西方技术和还原论思维的特点，既关注靶点也关心整体，探究病理机理，研究药物化学、药物的代谢和转化等，形成更好的治疗理论，才是中国新药发展的长久之计。

“研究中医药在癌症防治中应用的前景，能更好地发挥中西医结合治疗作用，我国在这方面更有独特优势。”蒋建东指出，我国科学家对三氧化二砷和维甲酸治疗白血病的研究贡献尤为突出。这些研究成果是中西医结合的典型例子，也使中国在某些类型的白血病治疗上达到了世界领先的水平。

“沿着中西医结合的思路，中国科学家继续深入探索，将会有更好更多的中国特色药物产生，以造福社会。”蒋建东说。