刘梅林委员：加强基层老年人慢病管理体系建设

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京大学第一医院老年科主任刘梅林。受访者供图

健康老龄化是推进健康中国战略的重要内容，也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。“随着人口老龄化的加剧，老年人慢性疾病的防治与管理已成为我国基层医疗服务的重点。”全国政协委员、北京大学第一医院老年科主任刘梅林近日在接受人民网记者采访时如是说。

刘梅林建议，完善慢病评估管理体系，规范管理流程，建立个性化的老年人医疗服务和健康管理体系。定期对老年人进行健康风险评估，及时发现潜在的健康问题并进行健康指导、分层管理。完善老年人电子健康档案，对老年慢病患者进行动态跟踪管理。

“由基层医院和家庭医生团队做好慢病、失能失智患者的基层和家庭管理，建设规范的安宁疗护、人文关怀服务体系，方便患者在基层得到优质医疗照护。”刘梅林说。

为实现社区和基层医疗机构与上级医院的全面合作，刘梅林表示，建议建立信息共享平台，进一步完善分级医疗和转诊机制，提高老年人的医疗服务的可及性和连续性，为老年人提供便捷、高效的慢病医疗管理服务。

刘梅林还建议，加强基层医护人员定向培训，推进在医学院校增设“老年医学和健康”专业，为基层培养老年医学人才；加强中医药人才培养，发挥中医药在慢病防治方面的优势；建立激励机制，吸引更多的医学人才投身于老年人慢性疾病管理工作。

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