邓旭亮委员：加强老年人群口腔照护体系构建

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协委员、北京大学口腔医院院长邓旭亮。受访者供图

口腔健康是全身健康的重要组成部分，不仅影响咀嚼、发音等生理功能，还与脑卒中、心脏病、糖尿病、消化系统疾病等有密切关系。全国政协委员、北京大学口腔医院院长邓旭亮近日在接受人民网记者采访时表示，老年人的口腔健康问题复杂，口腔疾病不仅发病率高，而且与全身性疾病的关系密切，直接关系到老年人的生活与生命质量及生存状态。

衡量老年人口腔健康的一个重要指标就是牙齿留存情况。“第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，我国65至74岁老年人患龋率为98%，留牙数为22.5颗，人均缺失牙齿7.5颗，只有18.3%的人牙列完整。”邓旭亮说，同时，老年人口腔健康知识知晓率较低，口腔健康维护的知识较为欠缺。

邓旭亮认为，提高老年人群口腔健康照护水平、提升老年人群口腔健康状况、降低口腔健康对全身健康的影响，是非常必要且紧迫的问题，不仅是完善老年人健康体系建设的重要抓手，也是积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。

对此，邓旭亮建议：

将口腔健康教育深度融入现有老年健康服务体系，制定更全面、有效的口腔健康照护方案，包括口腔健康教育、口腔疾病预防措施和口腔健康照护等方面。通过有针对性的宣传活动、健康教育课程和操作性健康指导等方式，提高老年人对口腔卫生的认识，养成良好的口腔卫生习惯，加强老年人对口腔卫生健康的重视。

加强老年人群口腔卫生维护和日常照护专业队伍建设。重点培养专门的口腔卫生维护队伍，提升老年人群口腔卫生诊疗可及性，同时对现有老年人群健康照护人员进行口腔专业培训，提升口腔照护能力和水平。

探索科技赋能老年人群口腔健康照护新模式，通过口腔照护机器人研发等方式，减少人力投入、提升效果、提高效率。

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