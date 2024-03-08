张宽寿委员：完善国家药品集中采购和使用 推动“三医”协同发展

编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。3月4日起，人民网推出“健康中国人”系列访谈，聚焦新时代人大代表、政协委员的使命和担当，记录他们的履职风采。

全国政协常委、农工党中央常委张宽寿。受访者供图

人民群众反映的看病贵的问题，原因之一在于药品价格高。减轻群众就医的药费负担，一直是党和国家高度重视的问题。自2018年以来，国家组织药品集中带量采购（以下简称“集采”）已开展至第九批，共涉及374种药品，中选药品平均降幅超过50%。全国政协常委、农工党中央常委张宽寿近日在接受人民网记者采访时表示，当前，深化医改已进入高质量发展的新阶段。中共二十大报告指出，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。充分体现中共中央对“三医”协同联动改革的更高要求，以及对医保在“三医”协同改革中作用的认可。

“从宏观层面的医保制度改革，乃至整个医药卫生体制改革来看，集采对药品价格的纠偏只是解决药价虚高的第一步，更重要的是以集采为突破口，带动‘三医’协同发展和治理，系统解决群众看病贵、看病难的问题。”张宽寿说。

张宽寿介绍，农工党中央高度关注“三医”协同发展和治理工作，结合调研和讨论成果对此提出建议。

聚焦集采精细化管理，完善政策细节设计。建议全面加强集采全流程、多环节精细化管理。在品种遴选上，逐步覆盖中成药、生物药，最终实现基本覆盖医疗机构常用药品；在前期报量上，加强医疗机构对集采药品预计使用量估计的准确性；进一步完善未中选原研药品的价格管理，形成价质合理的用药价格；进一步加强管理，确保集采药品按质按量按价供应，保障人民群众的用药需求。

优化内部协同机制，形成工作合力。建议以医药价格和招标采购工作为核心，强化相关部门内部协同，加速各项政策改革的进程。持续深化医疗服务价格改革，促进中选药品临床使用从“量的增长”转向“质的提升”；着力规范以通用名为基础形成集采药品支付标准，保障区域间用药公平性；细化落实医保基金直接结算政策，解决企业回款难问题。进一步规范集采结余留用政策，结合医保支付方式改革，撬动公立医院进一步深化内部改革，激发医疗机构和医生合理用药的内生动力。

协同推进跨部门多主体改革措施，打好政策组合拳。建议进一步强化药品全生命周期质量监管，畅通药品质量问题的沟通渠道；进一步明确各方主体责任，完善集采药品的跨部门信息共享机制；进一步加强多方协同，建立开放集成的药品供应保障监测平台等。

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