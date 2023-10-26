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健康“医”点通

“嗓子不舒服”怎么办？秋冬季护嗓的四宜两忌

闫妍 陈子源

2023年10月26日09:12 来源：人民网

随着秋冬季节到来，近期多种类型的呼吸道疾病患者明显增加。重庆医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科副主任医师曾泉在接受人民网记者采访时表示，呼吸道疾病主要症状包括咽喉疼痛、干痒、声音嘶哑等。如何缓解“嗓子不舒服”？曾泉给出以下建议。

(责编：罗知之、高雷)




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