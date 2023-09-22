关注健康体重：胖不胖怎么判断？科学减重这样做

今年9月是全民健康生活方式宣传月，活动的主题是“三减三健”从我做起。健康体重是主要内容之一。近年来，我国居民超重肥胖问题不断凸显。保持健康体重，有助于降低心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的风险。

“一个人是不是肥胖，并不单纯由体重说了算。”上海市第一人民医院内分泌代谢科主治医师林毅在接受人民网记者采访时介绍，目前最常用的一个指标就是身体质量指数（BMI）。计算公式为：BMI=体重÷身高?（体重单位：千克；身高单位：米。）我国18至64岁健康成年人的BMI正常范围是18.5至23.9，BMI≥24为超重，BMI≥28为肥胖。65岁以上老年人的体重和BMI可以略高。

另外，腰围、体脂率检测等，也可以判断是否肥胖。腰围，既可以和身体质量指数结合着判断，又是一个独立判断的标准。凡是腰部脂肪堆积过多的人，即使身体质量指数正常，只要男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米，那也是肥胖，称为中心型肥胖。体脂率指的是体内脂肪占总体质量的百分比，可初步评估体质脂肪成分的多少。目前多以男性体脂含量≥25%，女性体脂含量≥30%作为肥胖的判定标准。

林毅表示，肥胖人群可分为两种情况。一种情况是有其他疾病困扰的肥胖人群，如糖尿病、冠心病、代谢综合征等。在实施减重计划时，应先咨询专业医生，不要因为减重而影响其他疾病的控制和治疗。

另一种情况是单纯肥胖，没有任何其他疾病。这类人群如果要甩掉多余的脂肪，一定要控制好饮食，在不影响能量需要的情况下，适当少吃一点。除了清淡饮食，少吃高脂食物，还要控制好食物摄入总量，保持膳食均衡、丰富多样。建议每天至少摄入12种食物，每周至少25种。膳食应包含5大类食物，即谷薯类、蔬菜和水果、动物性食物、大豆类和坚果、烹调油和盐。

“同时，可以多做一些身体活动，甚至适度增加运动强度。遵循动则有益、多动更好、适度量力、贵在坚持的原则。”林毅建议，18至64岁的成年人，每周进行150至300分钟中等强度或75至150分钟高强度有氧活动，或等量的中等强度和高强度有氧活动组合，每周至少进行2天肌肉力量练习。每个人适合的运动方式不一样，要根据身体状况、工作情况和兴趣爱好选择。不建议大体重人群一上来就做剧烈运动，不建议上夜班工作到很晚的人起来晨跑。

林毅表示，健康减重要“稳中求降”，减重速度控制在每周降低体重0.5至1千克为宜。减重目标设定要合理，要更多关注体脂率的变化。

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