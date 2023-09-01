 全民健康生活方式日：警惕生活中这些“隐形”盐糖油

今年的9月1日是第17个全民健康生活方式日。合理膳食是健康生活方式的关键性因素。高盐、高糖和高油的使用习惯，占据了我国居民不健康膳食的最重要位置。

天津市第一中心医院营养科主任谭桂军在接受人民网记者采访时介绍，长期高盐、高糖、高油饮食易引起高血压、高血脂、肥胖等问题，增加患心脑血管疾病、糖尿病风险，如果长期血脂异常还会引起脂肪肝、动脉粥样硬化、冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、高血压、胰腺炎、胆囊炎等多种疾病。《中国居民膳食指南（2022）》建议，成年人控制添加糖的摄入量，每天不超50克，最好控制在25克以下，每天摄入烹调油25至30克，盐摄入量控制在5克以下。

“日常食物中的‘隐形盐’‘隐形糖’‘隐形油’很容易被忽视。”谭桂军提示，“隐形盐”“隐形糖”“隐形油”，就是除了炒菜做饭用的、很明确“看得见、尝得到”的之外，被不知不觉中摄入到人体内的盐、糖、油。

谭桂军表示，食物中盐的含量跟咸味并不成正比，不能仅凭品尝来判断食盐是否过量。许多加工食品虽然吃起来没有咸味，但在加工过程中都添加了食盐，如番茄酱、果酱等调味品，方便面、速冻食品、面条、面包、饼干等方便食品，五香瓜子、话梅、果脯、薯条等零食，以及加工食品等。这些含“隐形盐”的食物都要少吃，日常饮食应选择新鲜的各类食物，如肉类、海鲜、蛋类、蔬菜、水果等。另外，购买包装食品时要看营养成分表，尽量不买高盐食品。

“以下美食可能更易混入‘隐形糖’：市场上卖的面包、甜饼干，含糖量通常在15%至20%；很多中式点心如小馒头、小包子、奶黄包之类，也都添加了糖。此外，市场出售的很多果汁饮料，包括纯果汁饮料，含糖量也很高。”谭桂军建议从以下几个方面做起，减少“隐形糖”的摄入：一是日常尽量少喝或不喝甜饮料。包括各种碳酸饮料、茶饮料、乳酸菌饮料、果汁饮料、红糖水、蜂蜜水等。二是尽量直接吃水果，少喝加工后包装的果汁。三是尽量控制焙烤食品的食用量。尽量少吃面包、甜点、饼干、曲奇等甜食，自己做面包点心尽量少放糖。

“大家都知道，炸、煎等烹饪方式制作的菜品含油量较高，但还需要注意的是，非油炸食品可能也有较高脂肪含量。”谭桂军说，为保持食品酥脆的口感，很多商家即使不经过油炸处理，也会加入猪油、棕榈油、椰子油等成分，这些食品的脂肪含量都普遍较高。烘焙食品、调味品、零食、坚果等都是“隐形油”的重灾区。建议烹饪时多用蒸、煮、炖、焖、凉拌等方式，使用不粘锅、烤箱、电饼铛等烹调器；少吃油炸香脆食品和加工零食，如饼干、糕点、薯条、薯片；用醋汁、胡椒、葱、姜等替代含油量高的酱料；购买包装食品时阅读营养成分表，坚持选择少油食品。