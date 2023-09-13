关注儿童口腔健康：孩子牙龈鼓包 警惕根尖周炎

今年9月是全民健康生活方式宣传月，活动的主题是“三减三健”从我做起。健康口腔是主要内容之一。关注儿童健康，口腔健康是重中之重。吉林大学白求恩第一医院口腔科主治医师王瑶在接受人民网记者采访时表示，根尖周病是危害儿童健康和生长发育最常见的口腔疾病之一。

“孩子牙龈反复肿胀，出现脓包，口服消炎药后减轻，不久又复发，严重时小脸蛋或者小嘴唇也跟着肿起来。”王瑶表示，出现上述症状时孩子就有可能是患了乳牙根尖周炎。

王瑶提示，乳牙根尖周炎一般是由龋齿或者乳牙外伤导致的，一定要早预防、早发现、早治疗。乳牙根尖周炎会造成创伤性溃疡、影响恒牙发育和萌出、影响咀嚼功能等。如果乳牙根尖周炎感染扩散，还可引起间隙感染甚至全身感染。

如何预防乳牙根尖周炎？王瑶说，最重要的是预防龋齿和乳牙外伤。

预防龋齿的关键是做好口腔清洁。儿童在不同年龄阶段，口腔环境有不同的特点，要根据不同年龄段的需求有针对性的选择牙刷和刷牙方式。6个月至2岁时是孩子的乳牙萌出阶段。此时基本是父母给孩子刷牙，可从指套牙刷开始，逐渐过渡到宽柄软毛的儿童牙刷。成人握持牙刷清洁牙面，每天刷牙2次，并确保清洁上下颌所有的牙面。儿童2岁左右开始学习刷牙。学龄前儿童很难完成精细复杂的刷牙动作，需要家长帮助和监督。2至3岁儿童，应使用儿童无氟牙膏，牙膏用量约绿豆大小即可。3至6岁儿童，可使用含氟较少的儿童牙膏，每次牙膏用量约豌豆大小，同时需要在家长监督与指导下使用，避免儿童吞咽过多牙膏。儿童牙刷需每2至3个月更换一次，当出现牙刷毛外翻或倒毛时，应及时更换，做到一人一刷一口杯。每天早晚刷牙，每次刷牙时间不少于2分钟。另外，建议控制糖的摄入量和摄入频率。同时建议学龄前儿童每3至6个月接受一次口腔健康检查；学龄儿童每6个月进行一次口腔检查，若发现龋齿，要及时充填，避免其进一步加重。

预防乳牙外伤的关键是防护。增强保健意识，让孩子了解牙外伤的危害。做好环境防护，儿童家中尽量布置安全的玩耍区域；在室外，遵守交通规则，注意环境安全，加强自我保护。若有激烈或对抗性较强的体育运动或游戏，需佩戴护牙托，以减少牙外伤的发生。若出现牙外伤应尽早就诊，避免二次损伤。

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