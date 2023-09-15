抗脑癌的首个“量子疗法”找到

科技日报北京9月14日电 （记者张佳欣）英国诺丁汉大学领导的一个多学科研究团队发现了一种新方法，可使用带电分子触发癌细胞自我毁灭，从而靶向并杀死难以治疗的脑瘤中的癌细胞。这种方法未来有望发展成手术中使用的喷雾治疗。相关研究发表在14日的《自然·纳米技术》杂志上。

这项研究的重点是患者来源的胶质母细胞瘤细胞。胶质母细胞瘤是一种难以捉摸且可怕的脑癌，患者的5年存活率仅为6.8%，患者确诊后平均生存时间仅为8个月，长期以来一直没有有效的治疗手段。

此次，研究团队利用生物纳米天线，在电刺激下诱导癌细胞程序性死亡，即凋亡。生物纳米天线包裹着特殊氧化还原活性分子的金纳米颗粒，能特异性靶向胶质母细胞瘤细胞，而健康细胞却毫发无损。在手术切除肿瘤时喷涂或注射生物纳米天线，为精确治疗提供了新的可能。

研究人员表示，这被认为是第一个“量子疗法”，它利用量子信号传导的潜力来对抗癌症。在量子生物学导引下，癌细胞屈从于复杂的“电子舞蹈”。通过精确地调制量子生物电子隧道效应，这些巧妙的纳米颗粒奏响了一曲电子信号的“交响乐”，触发了癌细胞的自毁机制。

该团队已为这项技术申请了专利，并开始将其转化为最终的临床应用，但还需要进一步严格的研究和验证，以确保人类使用的生物纳米天线的安全性和有效性。

长期以来，治疗胶质母细胞瘤一直是临床医生面临的挑战，患者的预后仍然很差。这项研究显示了量子疗法作为一种与生物学联通的新技术所带来的可能性。量子生物电子学和医学的融合，有望开启一种疾病治疗的新范式。