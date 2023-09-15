“夜猫子”比“早起鸟”更易患糖尿病

科技日报北京9月14日电 （记者张佳欣）美国布列根和妇女医院研究人员的一项新发现显示：与那些拥有早起习惯的人相比，晚睡晚起的人患糖尿病风险增加了19%。相关研究发表在新一期《内科医学年鉴》上。

睡眠类型或昼夜节律偏好，指的是一个人偏好的睡觉和醒来时间。有的人是“早起鸟”，喜欢早睡早起，而有的人是“夜猫子”，喜欢晚睡晚起。研究人员称，这在一定程度上是由基因决定的，因此可能很难改变。但那些认为自己是“夜猫子”的人要更多地注意自己的生活方式，因为这种睡眠类型可能会增加患2型糖尿病的风险。

此前研究发现，睡眠时间更不规律的人患糖尿病和心血管疾病的风险更高，而晚睡晚起的人更可能有不规律的睡眠模式。

此次，团队分析了2009—2017年间从护士健康研究Ⅱ中收集的63676名女护士的数据，其中包括自我报告的睡眠类型、饮食质量、体重和体重指数（BMI）、睡眠时间、吸烟行为、饮酒、体力活动和糖尿病家族史。研究小组根据参与者的自我报告和医疗记录确定了她们的健康状况。

在考虑了种种生活方式因素后，研究发现，晚睡晚起与糖尿病风险增加19%相关。此外，生活方式最健康的人中，只有6%的人属于晚睡晚起型。在那些生活方式最不健康的人中，25%是晚睡晚起型。

研究还发现，晚睡晚起的人更有可能存在饮酒量较高、饮食质量较低、每晚睡眠时间较少、每天至少吸一支烟等情况，并且体重、BMI和体力活动率处于不健康范围。