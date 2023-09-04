健康生活方式从“减油”开始

今年9月是全民健康生活方式宣传月。油，在日常饮食中占据了非常重要的地位。应急总医院营养膳食科营养师付泽宇在接受人民网记者采访时表示，事实上，我们的健康要“加油”，饮食则要“减油”。那么，为什么要控油？又该如何具体做呢？专家这样说。

相关阅读：

全民健康生活方式日：警惕生活中这些“隐形”盐糖油