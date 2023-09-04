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全民健康生活方式宣传月系列报道

健康生活方式从“减油”开始

闫妍 陈子源

2023年09月04日08:50 来源：人民网

今年9月是全民健康生活方式宣传月。油，在日常饮食中占据了非常重要的地位。应急总医院营养膳食科营养师付泽宇在接受人民网记者采访时表示，事实上，我们的健康要“加油”，饮食则要“减油”。那么，为什么要控油？又该如何具体做呢？专家这样说。

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(责编：杨曦、高雷)




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