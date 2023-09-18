核苷酸营养成为第十四届亚洲营养大会焦点

第十四届亚洲营养大会9月14日至17日在四川成都举行。本届大会经中国科学技术协会批准由中国营养学会承办，主题是“可持续营养助力未来”。在百余场平行论坛中，“核苷酸研究：功能与应用”分论坛备受关注。论坛从产学研用深度融合的角度，邀请知名高校、头部企业、科研机构、评审机构、监管机构，多维度探讨核苷酸功能的科研和实验进展、应用和成果转化、市场前景和趋势，以及在保健食品新功能的新政下，核苷酸营养在疾病与抗衰老领域的创新应用。

北京大学医学部李勇、徐美虹教授团队，在论坛上披露了国内首次进行的核苷酸抗衰老细胞、菌群、动物和人体试验研究成果，证实核苷酸具有延缓衰老、延长健康寿命的作用；在已知结果的数据方面，核苷酸对于延缓端粒缩短、应对免疫衰老、预防肌肉减少症具有显著意义。

会上，国家卫健委食品安全标准与监测评估司、国家食品安全风险评估中心相关负责人，结合刚刚颁布的《保健食品新功能及产品技术评价实施细则(试行)》、《食品营养强化剂使用标准》的修订以及新食品原料管理，对核苷酸营养功能的拓展和应用进行了展望并提出建议。不仅让参会者捕捉到核苷酸的未来可期，也让业界普遍预测核苷酸营养将成为健康产业新蓝海。

参加研讨的珍奥双迪健康产业集团刘洪董事长表示，作为国内最早进行核苷酸产业化的企业，将坚定不移在过去三十年产研基础上，以更大投入委托北大团队做好核苷酸抗衰老研究，趁保健食品新功能新政出台的东风，做好成果转化和市场推广，助力健康中国和行业高质量发展。

亚洲营养大会由亚洲营养学会联合会发起，每四年召开一次，是亚洲国家分享营养学领域的最新研究进展、展示营养科学及公共卫生领域最新科研成果、推动营养学科全面发展的一个重要平台。