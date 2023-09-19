儿童青少年脊柱侧弯如何自测？如何预防？

今年9月是全民健康生活方式宣传月，活动主题是“三减三健”从我做起。健康骨骼是主要内容之一。脊柱保护着我们的脊髓，是人体健康的重要支柱，包括颈椎、胸椎、腰椎以及骶椎四个部分。据调查显示，目前我国中小学生脊柱侧弯人数预计超过500万，并且还在以每年30万左右的速度递增。

上海市第一人民医院骨科副主任医师赵庆华在接受人民网记者采访时介绍，脊柱侧弯是脊柱出现大于10度的C型或S型的非正常弯曲。脊柱侧弯的类型包括特发性脊柱侧弯、先天性脊柱侧弯、综合征型脊柱侧弯等。其中，儿童青少年特发性脊柱侧弯是最为常见的类型。

“脊柱侧弯轻则影响身体发育、造成心理问题和体态畸形；重则出现心肺功能衰竭、四肢疼痛无力，可压迫脊髓，导致椎管狭窄甚至截瘫。”赵庆华说，长期低头写作业、玩手机、坐姿不正确等是导致脊柱侧弯的重要因素。同时，缺乏体育锻炼，肌肉力量不足，还有营养不良也可造成脊柱弯曲异常。

赵庆华表示，如果发生脊柱弯曲异常，可能存在如穿衣服两个领子不平，或者一个肩高一个肩低，或者后背有隆起，或者脱衣服以后皮肤一侧皱褶，甚至骨盆髋部一高一低。

家长可以通过“四横一竖”的方法对孩子进行检查。即看孩子的后背是不是对称，看两个肩膀是不是等高，两个肩胛骨下角是不是等高，两个腰窝是不是对称，还有骨盆两侧髂嵴高度是不是一致。

除此之外，家长还可以通过让孩子做“前屈实验”自行检测。脚跟并拢，双腿伸直，躯干前屈90度，双手合十，上肢垂直于地面。如果有脊柱变形，会出现两边高度不对称，在医学上叫“剃刀背畸形”。

“如果发现孩子存在脊柱侧弯问题，家长要及时带孩子去医院治疗矫正。”赵庆华提示。

那么，家长该如何帮助孩子预防脊柱侧弯呢？赵庆华建议，家长要督促孩子注意正确的站姿和坐姿。站和坐的时候要将躯干摆正挺直，不要偏斜和扭曲，不要“一站三道弯”，不要含胸驼背。给孩子配备与身高相匹配的桌椅，控制孩子的读写时长，每隔40分钟要站起来活动10分钟。关注孩子视力健康，儿童斜视也可能造成面部和颈部的偏斜，易导致躯干姿态异常。孩子的书包尽量选择双肩背，睡得床不应过软，枕头不应过高。同时，让孩子加强体育锻炼，多晒太阳，多吃含钙丰富的食物。

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