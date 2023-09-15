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晚上吃生姜等同于砒霜？

2023年09月15日09:06 来源：中国新闻网

中新网9月14日电 姜辣素对人的心脏和血管有刺激作用，能使心跳加速、血管扩张。如果晚上吃太多，可能会让人感到精神兴奋，从而影响睡眠。但是，并不会严重到“晚上吃姜等于吃砒霜”的程度。

(责编：郝帅、杨迪)




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