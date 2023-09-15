“贴秋膘”要注意什么？（民生服务港）

立秋时节，民间有“贴秋膘”之说。

首都医科大学附属北京中医医院肾病科主治医师刘梦超介绍，过去人们“贴秋膘”，是由于夏天之后容易消瘦，需要增加体重，抵御冬天的寒冷。此外，天气逐渐凉爽，人们往往胃口渐佳。如果是身体健康、脾胃功能尚好，又在夏天明显消瘦、消耗较大的人，适当进补是有益的。

“并不是人人都适合‘贴秋膘’。立秋的时候南方湿热仍然比较重，所以在南方可以暂时延缓‘贴秋膘’。”刘梦超说，还有一些脾胃虚弱的人，容易出现乏力困倦、腹胀、腹泻、食欲不振的症状，尤其是老人和小孩，盲目进补大鱼大肉反而会增加脾胃负担。此外，患有肾病、“三高”、肝病、胃病的患者，不管春夏秋冬都需要健康饮食，也不能盲目“贴秋膘”。

刘梦超表示，“贴秋膘”也要忌暴饮暴食，进补时要注意避免生冷、辛辣之物，饮食应以滋阴润肺为宜。银耳、百合、藕、蜂蜜、梨等食物既清热又润燥，能够提高抗秋燥的能力。滋阴润燥的荤食，如鸭肉、河鱼、河虾也可适当食用。应少吃刺激性强、辛辣的食物。

专家表示，秋季应早睡早起，早睡以顺应阳气之收敛，早起以舒达阳气，使肺气得以舒展。秋季也是运动锻炼的好时机，应遵循阳气收敛的原则，运动量不宜过大，防止出汗过多。老年人可以多散步，以及练习太极拳、八段锦等。

《 人民日报 》（ 2023年09月15日 19 版）