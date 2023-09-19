健康时评：医药领域反腐纠建并举 让“重拳”更“精准”

贵州省2名县级医院原院长接受纪律审查和监察调查、厦门市第二医院原院长杨伟群接受纪律审查和监察调查……进入9月，全国医药领域腐败问题集中整治工作仍在继续。

同时，相较于8月份部分学术会议宣布暂停或延期举办，在国家卫健委近日强调“规范开展的学术会议和正常医学活动是要大力支持、积极鼓励的”之后，医药行业的学术会议开始向正常轨道回归。

让医生放心工作，让患者安心就医，是本轮医药反腐想要达成的目标，通过精准有效开展医药反腐，进一步推动医药卫生事业的高质量发展，营造风清气朗的执业氛围。

8月15日，国家卫生健康委在官网刊发《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》，明确要求此次集中整治应当聚焦“关键少数”、关键岗位，要全面覆盖、纠建并举。对于按照国家规定，规范开展的学术会议和正常医学活动应当支持、鼓励；对无中生有、编造虚假学术会议名头，进行违法违规利益输送，或者违规将学术会议赞助费私分的不法行为要坚决进行整治。

此前召开的全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议也强调，针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”；坚持较真碰硬、宽严相济，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。

这些“细节部署”无不表明，本轮医药反腐的锚定方向是“精准打击”，既要形成全国性集中整治医药腐败问题的高压态势，也要确保在常态化医疗条件下，医务人员能够专注于医疗诊疗工作和行业技术的创新研究。

广大医务人员是维护人民群众生命健康不可或缺的重要力量。在新冠疫情防控最严峻的时期，无数医务工作者用汗水甚至生命，筑起了抵御病魔的钢铁城墙。开展医药领域反腐工作，不仅能够保障人民群众健康权益，还能推动行业重塑公平公正职业环境，让医务工作者更放心、安心地从事救死扶伤的神圣事业。

医疗领域腐败问题的存在根源是多方面的，不能简单机械地把“医药腐败”和“医生腐败”划上等号。深入有效地开展医药领域反腐，必须坚持实事求是、聚焦重点、精准发力，针对“关键少数”、关键岗位的腐败问题进行重点突破，谁有问题、哪里有问题，就直接检查哪里。

当前，医药领域腐败问题的纠治任务依然艰巨，要从根源上“刮骨疗毒”，既要确保医药腐败治理“不走过场”“不走偏”，同时还要建立长效机制，通过常态化整治来实现行业监管制度的规范化和系统化。