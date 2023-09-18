强化资质监管 整治医美乱象

随着市场需求的增长，医疗美容行业市场规模不断扩大，医疗美容机构如雨后春笋般出现。然而，目前医美行业“鱼龙混杂”问题较为突出，不少消费者反映遇到过权益受损的问题，呼吁对医美行业加强监管。

2022年底，江苏南京的张女士在某医美机构做了隆鼻手术，不仅花费不菲，还住院多日。“当时院方说可以把隆鼻做得很好看。可半年恢复期过去了，手术效果并不理想，而且做完手术后，病历也没有给我。后来，我打听了解到这家医美机构是没有资质的。”张女士说，当地卫生监督执法部门检查发现，该机构登记资料上显示只有两张牙椅，没有床位，而在这家机构内却有多间住院病房，明显与登记资料不符。

实际上，张女士的遭遇并非个例。部分医美机构并不具备相应资质，但由于信息不对称，消费者也不了解哪些机构具备行医资质，哪些机构是非法行医，这就导致部分医美机构利用信息差“钻空子”，违规开展医疗美容服务。更有甚者利用网络平台虚假宣传、夸大效果，对于手术风险避而不谈，致使一些消费者身心健康受到侵害。

今年5月4日，为维护医疗美容市场秩序，促进医疗美容行业高质量发展，国家市场监督管理总局等11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，明确提出医疗美容服务属于医疗活动，未依法取得卫生健康行政部门发放的《医疗机构执业许可证》或者“诊所备案凭证”，不得开展医疗美容服务。

“实行行业准入原则，是保证医疗市场健康发展的重要前置条件。所以，卫生健康行政部门必须加强医疗美容诊所备案信息管理，强化诊疗质量控制，严把行业准入关。”江西求正沃德律师事务所律师高正尉说，“同时，要方便消费者区分医美机构是否具有资质，还要加强信息披露。此次意见要求办理相关执业许可或备案时，一并录入统一社会信用代码等信息，并向社会公开，就是为了方便群众查证医美机构资质。”

在人民网“人民投诉”平台，网友汪女士留言称去年在某医疗美容机构接受医疗美容手术，花费约13万元，术后恢复出现疼痛感，但该医美机构以“个人体质原因”搪塞。无奈之下，汪女士前往公立医院就诊，检查发现该机构宣传的手术项目与实际不符，且为其进行面部注射手术的医生也没有相应的医师资质。

医疗美容行业利润丰厚，吸引了不少从业者，市场上涌现出越来越多的“医美医师”。但是，这些所谓的“医师”并非接受过专业训练的职业医师，有的甚至只是接受过“医美速成班”的简单培训。

“有的医美机构虽然具备相应资质，但是其中的医师并非都具备行医资质，有的仅仅是进行了相应的美容培训。所以新出台的意见明确，严禁对‘零基础’等无行医资质人员提供医疗美容技术培训，就是要堵住这些没有行医资质的人进行医美服务的漏洞。”高正尉说。

与此同时，有的消费者对于医疗美容与生活美容的概念认识不清，一些生活美容场所违规实施超出经营范围的医疗项目，实际上进行了医疗美容，有的甚至将本该用于涂抹的“妆字号”产品注射进了皮肤，但消费者并不知情。

“从机构资质上来区分，生活美容机构经营需要取得《公共场所卫生许可证》，且只能提供美容服务。而医疗美容机构经营则需要取得《医疗机构执业许可证》，才可以开展医疗美容服务。所以，生活美容机构不得违法从事或者变相从事医疗美容活动。”北京工商大学法学院副教授张新宇说，应倡导生活美容机构张贴“不得提供医疗美容服务”等警示语，对自身和消费者都进行提醒。

专家建议，在加强市场监管的同时，消费者也应提高对医疗美容机构、主诊医师及医疗美容产品资质和质量的辨别能力，选择正规的医美机构进行就诊，谨慎签订合同，及时留存证据，提高风险防范的意识和能力。

《 人民日报 》（ 2023年09月18日 07 版）