血管健康日：警惕！这些行为最伤血管

5月18日是血管健康日。5.18源于一个指标值：5.18mmol/L，即正常人血液内总胆固醇异常的临界值。首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授在接受人民网记者采访时表示，高胆固醇会直接危害血管健康，导致血脂异常，俗称高脂血症，所导致的疾病可能累及多个脏器。

“高脂血症会在多个方面对血管健康造成危害。”黄榕翀教授介绍，首先，长期的高脂血症可以促进动脉粥样硬化进展，形成血管内膜斑块，出现血管狭窄或闭塞，导致冠心病、颈动脉狭窄、外周动脉血管狭窄，出现心绞痛、短暂性脑缺血、间歇性跛行等症状。其次，高血脂可以使血液粘滞度升高，导致血液出现高凝状态，易诱发血栓形成，出现血管痉挛，血流中断，心肌梗死、急性脑血栓等急症。再次，高脂血症可能引发血管破裂，导致主动脉夹层、主动脉瘤破裂、脑出血等。此外，高脂血症也会加速血管老化。

“血脂代谢异常还可能造成肝功能异常，导致脂肪肝、非酒精性肝硬化等肝脏病变。”黄榕翀教授说。

黄榕翀教授表示，静坐生活方式、高盐高脂高糖饮食、长期熬夜、精神压力过大、吸烟、大量饮酒、饱餐等行为均伤血管，可能引发血脂异常，也可能引起血压、血糖异常，从而导致代谢综合征和心脑血管疾病事件高发。

黄榕翀教授提示，血脂升高通常没有特殊症状，多数患者因长期高脂血症出现心肌梗死、脑卒中、主动脉夹层等严重疾病后才意识到高脂血症的危害。要重视高脂血症对血管健康的影响，做到定期监测血脂水平变化。

如何保持血管健康？黄榕翀教授建议，保持健康的生活方式。保证营养均衡，低脂、低盐、低糖饮食，饮食有节制；适度运动，坚持一周3至5次，每次20分钟左右中等强度以上运动，推荐挥拍类运动、快走、慢跑、游泳等有氧运动；保持心情愉悦。同时，戒烟戒酒，避免熬夜。此外，40岁以下人群，建议每2至3年进行1次常规体检，注意血脂水平检测和早期血管功能检查；40岁以上或合并代谢综合征人群，建议每年至少进行1次血管检查；对于明确高脂血症患者，应3至6个月到专科门诊进行检查，避免出现心脑血管疾病损害。