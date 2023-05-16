全民营养周：血脂异常不吃油就可以了？控脂饮食可没这么简单

每年5月的第三周是全民营养周。血脂异常，大多时候悄无声息，却能使一根健康血管被偷偷“糊住”，时间久了，多种心血管病接踵而至。而血脂异常的始作俑者，可能是不合理的饮食习惯。那么，血脂异常该如何调整饮食呢？

天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗在接受人民网记者采访时介绍，血脂异常不仅仅指血清中胆固醇和（或）甘油三酯水平升高，也包括低密度、高密度脂蛋白胆固醇在内的各种血脂异常。无论是否使用药物进行血脂调节，改善饮食和生活方式都是治疗血脂异常的基本方法。

一些血脂异常患者认为，控脂饮食就是不吃油。边姗姗表示，虽然控制脂肪摄入是降脂的一个重要手段，但是控脂饮食可没这么简单。

如何通过饮食调节血脂？边姗姗给出如下建议：

减少饱和脂肪酸摄入

饱和脂肪酸会让血脂明显增高，其主要来源于动物性脂肪，如红肉、蛋黄、动物肝脏、奶油、黄油等。减少饱和脂肪酸的摄入，可有效降低血液中的胆固醇含量。

适量摄入不饱和脂肪酸

不饱和脂肪酸可以帮助减少低密度脂蛋白胆固醇水平，增加高密度脂蛋白胆固醇水平，可有效预防心脏病。omega-3脂肪酸等不饱和脂肪酸可从鱼类、坚果、牛油果等食物中获得。

控制总能量摄入

适当减少高热量、高糖分的食物摄入，对于控制体重、降低甘油三酯水平非常重要。

适量摄入优质蛋白质

优质蛋白质有益于肌肉生长和修复，还可以帮助控制食欲降低总能量的摄入。饮食中可以适量摄入禽肉、鱼类、大豆类等富含优质蛋白质的食物。

适量增加膳食纤维摄入

膳食纤维可以促进肠道蠕动，减缓食物消化吸收，有助于降低胆固醇和甘油三酯水平。可以在日常饮食中增加蔬菜、低升糖指数的水果、全谷物杂豆类食物的摄入。

边姗姗提示，日常生活中充足饮水、适量运动、戒烟限酒、作息规律、保持良好心态等，对于改善血脂异常也很重要。如果早期检出血脂异常，应注意监测血脂水平变化，最好在医生的指导下，制定个体化的饮食和治疗方案。（视频制作：实习生朱鑫媛）