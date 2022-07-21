太秃然 女青年脱发警惕多囊卵巢

随着生活节奏的加快，脱发已经成了不少“压力山大”的年轻人的标配。不过，有一种年轻女士的脱发并不简单。可能与妇科一种内分泌疾病扯上关系。

脱发可分为正常脱发和异常脱发，即生理性脱发和病理性脱发。通常情况下，人每天脱发数量约为60至100根，秋冬季节，掉发略增多是正常的生理现象。但若连续一段时间脱发数量超过每天100根，或自觉发量明显减少，就要提高警惕。

除了头皮毛囊炎、甲减、外伤等病理性脱发，以及由于激素水平变化导致的产后和更年期脱发，年纪轻轻就大量脱发的女性，若同时伴有月经失调、肥胖、体毛较多、痤疮等症状，还需要警惕多囊卵巢综合征。

多囊卵巢综合征患者脱发主要是由于体内雄性激素分泌过多。因为皮脂腺主要受雄激素控制，当雄激素分泌旺盛时，人体的背部、胸部，特别是面部、头顶部就会分泌出过多的油脂，导致头顶皮肤毛孔被油脂堵塞，头发的营养供应发生障碍，最终导致脱发。

此外，多囊卵巢综合征还可能导致不孕，并大大增加脂代谢异常、糖尿病、心血管疾病的患病风险。因此，一旦确诊患有多囊，一定要及时治疗。

多囊卵巢综合征的治疗方式根据患者的年龄、临床表现、生育要求等不同情况而有所不同。通常来说：肥胖的患者，最重要的就是减轻体重，饮食以低脂、低糖为主，适当运动，可以在很大程度上缓解月经紊乱、无排卵等问题；月经不规律的患者，可以通过遵医嘱口服避孕药、孕激素等改善代谢，将月经调节至正常；有生育要求的患者，可在控制激素和代谢紊乱后尽快促排卵助孕，在完成生育计划后也需定期检测。

文/陈素文（北京妇产医院）