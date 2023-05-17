新疗法有助免疫系统根除脑肿瘤

科技日报北京5月16日电 （记者刘霞）瑞典乌普萨拉大学科学家开发了一种新方法，可帮助免疫细胞从血管中进入肿瘤，杀死癌症细胞。这一方法有望改善胶质母细胞瘤的治疗。相关论文发表于最新一期《癌症细胞》杂志。

胶质母细胞瘤是一种侵袭性脑肿瘤，目前缺乏有效的疗法，在一定程度上是由于肿瘤能够抑制或逃避人体的天然抗癌免疫反应所导致的。使用检查点抑制剂的免疫治疗可重新激活免疫系统对抗癌症，但肿瘤内必须存在被称为杀伤性T细胞的特异性免疫细胞。然而，脑癌患者脑内的血管功能失调，会形成屏障，阻止杀伤性T细胞到达肿瘤。因此，这种免疫疗法对多种形式的癌症有效，但对脑癌无效。

研究人员开发的新方法能帮助杀伤性T细胞到达肿瘤并对抗癌症细胞。他们使用了一种专门感染大脑血管的病毒载体AAV-LIGHT，使其能够产生一种名为LIGHT的因子，这一因子会改变肿瘤血管的功能，增加了它们将T细胞从血液输送到肿瘤组织的能力。

研究发现，当在实验性胶质母细胞瘤模型中使用AAV-LIGHT进行治疗时，肿瘤血管改变了形状和功能。病毒载体诱导血管中产生LIGHT，从而调节其功能，将杀伤性T细胞集结到肿瘤内。这一方法也会在血管周围创造一个有利环境，支持杀伤性T淋巴细胞发挥作用。此外，AAV-LIGHT还诱导了与脑肿瘤相关的被称为三级淋巴结构（TLS）的免疫细胞聚集体的形成，使其包含大量T细胞。

研究人员强调，在动物模型中，这种治疗延长了动物的生存期，在某些情况下可治愈这一疾病。他们计划进一步开发这种新疗法，以确定AAV-LIGHT是否可用于胶质母细胞瘤患者，希望这种新疗法能提高患者的治疗效果及生存期。